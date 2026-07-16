世界盃2026│西班牙、阿根廷會師決賽 延續世盃本土教練帶隊稱霸歷史

阿根廷擊敗英格蘭躋身世界盃決賽，將於香港時間周一凌晨3點對戰西班牙，爭奪大力神盃。而兩隊分別由本土教頭迪拉富安迪及史卡朗尼帶領，意味無論那一隊贏得冠軍，今屆都會延續世盃一項歷史，由本土主帥領軍捧盃，至今23屆從未間斷。

西班牙、阿根廷均由本土教練帶領

阿根廷籍的史卡朗尼帶領阿軍擊敗由德國籍教頭杜曹率領的英格蘭，躋身今屆美加墨世界盃決賽，將會與由西班牙籍主帥迪拉富安迪統領的狂牛爭冠。在兩隊都由本土教練帶領下，無論是西班牙第2次奪得大力神盃，抑或阿根廷成功衛冕第4次封王，都會延續由本土主帥帶隊贏得世盃的傳統，連續23屆從未間斷。

23屆世盃都由本土主帥領軍奪冠

上世紀初全球大部份國家隊都由本土教頭執教，到90年代開始不少球隊陸續由外籍教頭執教，例如今屆由杜曹率領的西班牙；意大利人安察洛堤帶領的巴西；西班牙人馬天尼斯領銜的葡萄牙等。然而世盃仍延續本土主帥奪冠的走勢，2002年巴西冠軍教頭是史高拉利；06年意大利由納比帶領；10冠軍西班牙的教練是迪保斯基；14年德國的主帥是路維；18年法國冠軍教頭是迪甘斯；去屆史卡朗尼就帶阿根廷稱王。

史卡朗尼力爭成為兩連霸教頭

值得一提，世盃歷史上只有一位教頭連續兩屆帶隊稱王，就是1934和1938年的意大利教練保素，如果史卡朗尼周日率隊稱王，就成為第2位。