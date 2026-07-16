世界盃2026｜杜曹承認入球後踢得太被動 「沒任何後悔」

英格蘭於世界盃4強不敵阿根廷，無緣決賽。英格蘭主帥杜曹的調動惹來質疑，他賽後承認球隊入球後踢得太被動，但認為球隊踢出其中一場最好的比賽，自己沒有任何後悔。

「責任在教練身上」

杜曹表示球隊非常接近勝利，「但入球後踢得太被動了，未能維持原本的比賽水準」。至於談及改踢五後衛的決定，他解釋：「因為防線之間出現太多空位，而且漏洞太大。我們希望收窄中路空間，同時加強高空防守。但即使未有任何調動前，在我們入球後，已經開始給予對方太多機會。我們只是嘗試協助球隊改善情況。不過，當然，責任在教練身上。」

「踢出其中一場最佳比賽」

他於72分鐘換入干沙，82分鐘換入丹般恩和尼高奧萊利。杜曹之後被問到是否對調動感到後悔時說：「此刻沒有後悔。球隊已經付出了一切，而且我們真的非常、非常接近。我認為我們配得上1：0領先。我們踢出了其中一場最佳的比賽，也許是在這種環境下最好的一場。球員表現非常出色，只是最終未能把勝利帶到終場。此刻，我沒有任何後悔。」

回看今屆，杜曹盛讚球隊的團結，認為球隊已克服了許多難關：「我認為大家看到的是，球隊整場比賽展現出的精神和團結。我們按照每場比賽不同的情況去應對，在分組賽鬥強隊，要長途飛行，在高原作賽，試過十人應戰，也試過在炎熱天氣下比賽。我們克服了所有困難。」