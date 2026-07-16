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世界盃2026｜卡尼：這個級別的比賽　光靠死守並不足夠

足球世界
更新時間：06:29 2026-07-16 HKT
發佈時間：06:29 2026-07-16 HKT

英格蘭於世界盃4強，末段連失兩球下反負予阿根廷。隊長哈利卡尼賽後接受訪問時表示，對於敗局感到極失望，並認為末段過於保守，最終付出代價。

「領先後，杜曹著球隊繼續攻」

英格蘭在55分鐘打開紀錄，卡尼透露當時杜曹仍鼓勵球隊繼續進攻：「球員一直都準備好應付任何情況。當我們取得領先後，教練給我們的訊息是繼續進攻，再爭取多一球。」但之後杜曹於72分鐘起先後換入守將，改踢五後衛，最終英格蘭在末段連失兩球反負。

卡尼談到敗局時表示：「我真的非常失望。為隊友感到難過，為教練團、球迷感到難過。我們大部分時間都踢得很好，但當我們領先1：0後，球隊似乎只想着守住優勢。在這個級別的比賽，這樣並不足夠。」

美斯帶領阿根廷擊敗英格蘭。路透社
美斯帶領阿根廷擊敗英格蘭。路透社
阿根廷92分鐘入球，以2：1反勝英格蘭。路透社
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卡尼認為球隊末段只能死守，在世界盃這個水平的賽事並不足夠。路透社
卡尼認為球隊末段只能死守，在世界盃這個水平的賽事並不足夠。路透社
英格蘭4強出局。路透社
英格蘭4強出局。路透社

入球後戰況改變

他續說：「我們無法持續向對手施壓。我認為上半場，還有下半場初段，我們的高位逼搶做得很好，給了對方很大壓力，也因此成功奪回球權，控制了比賽。但入球之後，不知道是因為他們投入更多兵力進攻，還是我們無法一對一應付，他們一波又一波地進攻，我們只能不停封堵、死守。但最終，這樣還是不足夠。」

「尚欠最後拼圖」

這名英格蘭隊長，認為球隊在世界盃最後階段，尚欠最後拼圖：「今屆我們有很多精彩時刻，也踢出了很多場好波，又一次殺入4強。我們一直都說已經很接近成功，真的很接近，只是還欠缺最後一塊拼圖，才能在賽事最後階段取得突破。這類大賽真的會消耗你的一切，不論是體能、壓力和心理上的負擔。」

即睇世界盃最新戰報↓

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