世界盃2026｜決賽半場料加插表演 休息延長至30分鐘惹疑慮

世界盃決賽將於香港時間周日上演，將由阿根廷大戰西班牙。國際足協（FIFA）效法美式足球超級碗的做法，安排巨星半場表演。雖然國際足協理事會（IFAB）的競賽規則列明，半場休息不可超過15分鐘，但由於加插半場表演環節，令半場休息有可能長達30分鐘。

今屆閉幕禮將在決賽開波前90分鐘上演，表演嘉賓包括Robbie Williams、Tom Cruise和Nicole Scherzinger等等。至於半場亦會效法超級碗做法有半場表演（Half-time show），Madonna、Justin Bieber、Shakira、BTS、Burna Boy、Gustavo Dudamel，以及與Coldplay合作的PS22合唱團，將會合演時長11分鐘的表演，加上恆常比賽有的15分鐘休息，今屆世界盃決賽的半場時長將達30分鐘。

IFAB：較長的靜止期，對球員安全帶來負面影響

IFAB於2021年否決了南美足聯提出的，將中場休息最長時間延長至25分鐘的建議，理由是「較長的靜止期，對球員安全帶來負面影響」。儘管如此，南美足聯仍在2024年美洲盃決賽期間，安排了一場長達25分鐘的Shakira演唱會。此事引發哥倫比亞主帥羅倫素投訴，而他本人因球隊在同一賽事，半場後遲了1分鐘返回球場而被處分。