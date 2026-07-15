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世界盃2026 預告｜橫跨近半世紀的宿命對決 英格蘭硬撼衛冕之師阿根廷

足球世界
更新時間：17:39 2026-07-15 HKT
發佈時間：17:39 2026-07-15 HKT

世界盃4強今晚將上演橫跨近半世紀的宿命之戰，由英格蘭對上阿根廷，2軍在1986年在經馬勒當拿一戰後徹低結下仇口，自此以後2軍在世界盃對壘都必成焦點，今次更在4強對陣，美斯帶領的阿根廷力爭衛冕，英格蘭則力拼相隔多年再闖決賽。ViuTV 99台、Now 616/618台將會在香港時間7月15日凌晨3點開始直播這場大戰。

今屆歷史性由世界前4的隊伍在4強碰頭，在西班牙2:0擊敗法國鎖定決賽席位，另一邊箱更有一場宿命對決，由英格蘭久違再撼阿根廷，2隊在世界盃中曾5度對壘，英格蘭以3勝1和1負佔優，但最受矚目和有記憶點的必然是1986年時2隊在8強相遇，球王馬勒當拿當年上演的「上帝之手」和「一過五」以2:1挫英格蘭，兼奪得當屆冠軍，之後2隊再相遇已是1998年，當初施蒙尼插水令碧咸領紅，導致英格蘭在互射12碼遭淘汰，令2軍結下仇口。

而今屆再由美斯領軍阿根廷雖然場場鬥至加時，但仍驚險過關，繼續衝擊歷史性的2連冠，而39歲的美斯攻入8球亦有望爭取金靴，另一邊箱「三獅軍團」今屆跌跌撞撞闖入4強，比寧咸亦愈戰愈勇和哈利卡尼以6球並列第4，今屆力爭助英格蘭「將足球帶回家」。

 

英格蘭晉級之路 


日期（香港時間）    階段    賽果
12/07    8強    2:1勝挪威
06/07    16強    3:2勝墨西哥
02/07    32強    2:1勝剛果民主共和國
28/06    分組賽    2:0勝巴拿馬
24/06    分組賽    0:0和加納
18/06    分組賽    4:2勝克羅地亞

英格蘭預計出場陣容（4-2-3-1）


門將：比克福特
後衛：尼高奧萊利、馬克古希、史東斯、安斯干沙
中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯
前鋒：安東尼哥頓、祖迪比寧咸、布卡約沙卡、哈利卡尼

阿根廷晉級之路


日期（香港時間）    階段    賽果
12/07    8強    3:1勝瑞士
08/07    16強    3:2勝埃及
04/07    32強    3:2勝佛得角
28/06    分組賽    3:1勝約旦
23/06    分組賽    2:0勝奧地利
17/06    分組賽    3:0勝亞爾及利亞

阿根廷預計出場陣容（4-4-2）


門將：達米安馬天尼斯
後衛：法根度麥甸拿、利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、拿候爾摩連拿
中場：泰亞高艾美達、阿歷斯麥亞里士打、安索費南迪斯、迪保羅
前鋒：祖利安艾華利斯、美斯

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