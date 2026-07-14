世界盃2026·預告｜最強之矛硬撼最強之盾 4強首戰 法國西班牙合演攻防大戰

世界盃4強賽將於今晚拉開戰幔，法國和西班牙將會合演一場「攻防大戰」，提早上演一幕「最強之矛」大鬥「最強之盾」的精彩戲碼。ViuTV 99台、Now 616/618台將會在香港時間7月15日凌晨3點開始直播這場大戰。

今屆賽事，法國鋒線可謂「著晒火」。由麥巴比、迪比利，加上奧利斯、迪斯亞杜伊及巴高拿組成的攻擊群，至今已合力炮製16個入球及12次助攻，當中麥巴比個人獨佔8球，火力極度恐怖。面對這條星級鋒線，狂牛將以「銅牆鐵壁」迎戰。西班牙今屆防守極度穩健，踢了近500分鐘才在8強對比利時失掉第1球。雙方實力旗鼓相當，今晚的第一場4強大戰誓必火星撞地球。

法國晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

10/07 8強 2:0勝摩洛哥

05/07 16強 1:0勝巴拉圭

01/07 32強 3:0勝瑞典

27/06 分組賽 4:1勝挪威

23/06 分組賽 3:0勝伊拉克

17/06 分組賽 3:1勝塞內加爾

法國預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：邁治蘭

後衛：祖利斯古迪、烏柏美卡奴、威廉沙利巴、盧卡斯迪治尼

中場：古亞迪奧干尼、拉比奧特

前鋒：米高奧利斯、奧士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麥巴比

法國預計出場陣容。星島圖片

西班牙晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

11/07 8強 2:1勝比利時

07/07 16強 1:0勝葡萄牙

03/07 32強 3:0勝奧地利

27/06 分組賽 1:0勝烏拉圭

22/06 分組賽 4:0勝沙特阿拉伯

16/06 分組賽 0:0和佛得角

西班牙預計出場​​陣容（4-2-3-1）

門將：23 烏尼西蒙

後衛：12 柏度樸路、14 拿樸迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中場：10 丹尼爾奧莫、15 阿歷斯巴爾拿、16 洛迪卡斯簡迪、19 拉明耶馬、20 柏迪

前鋒：21 奧耶沙巴爾

西班牙預計出場陣容。星島圖片