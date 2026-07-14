Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026·預告｜最強之矛硬撼最強之盾 4強首戰 法國西班牙合演攻防大戰

足球世界
更新時間：18:42 2026-07-14 HKT
發佈時間：18:42 2026-07-14 HKT

世界盃4強賽將於今晚拉開戰幔，法國和西班牙將會合演一場「攻防大戰」，提早上演一幕「最強之矛」大鬥「最強之盾」的精彩戲碼。ViuTV 99台、Now 616/618台將會在香港時間7月15日凌晨3點開始直播這場大戰。

今屆賽事，法國鋒線可謂「著晒火」。由麥巴比、迪比利，加上奧利斯、迪斯亞杜伊及巴高拿組成的攻擊群，至今已合力炮製16個入球及12次助攻，當中麥巴比個人獨佔8球，火力極度恐怖。面對這條星級鋒線，狂牛將以「銅牆鐵壁」迎戰。西班牙今屆防守極度穩健，踢了近500分鐘才在8強對比利時失掉第1球。雙方實力旗鼓相當，今晚的第一場4強大戰誓必火星撞地球。

法國晉級之路

日期（香港時間）    階段    賽果
10/07    8強    2:0勝摩洛哥
05/07    16強    1:0勝巴拉圭
01/07    32強    3:0勝瑞典
27/06    分組賽    4:1勝挪威
23/06    分組賽    3:0勝伊拉克
17/06    分組賽    3:1勝塞內加爾

法國預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：邁治蘭
後衛：祖利斯古迪、烏柏美卡奴、威廉沙利巴、盧卡斯迪治尼
中場：古亞迪奧干尼、拉比奧特
前鋒：米高奧利斯、奧士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麥巴比

法國預計出場陣容。星島圖片
法國預計出場陣容。星島圖片

西班牙晉級之路

日期（香港時間）    階段    賽果
11/07    8強    2:1勝比利時
07/07    16強    1:0勝葡萄牙
03/07    32強    3:0勝奧地利
27/06    分組賽    1:0勝烏拉圭
22/06    分組賽    4:0勝沙特阿拉伯
16/06    分組賽    0:0和佛得角

西班牙預計出場​​陣容（4-2-3-1）

門將：23 烏尼西蒙
後衛：12 柏度樸路、14 拿樸迪、22 古巴斯、24 古古列拿
中場：10 丹尼爾奧莫、15 阿歷斯巴爾拿、16 洛迪卡斯簡迪、19 拉明耶馬、20 柏迪
前鋒：21 奧耶沙巴爾

西班牙預計出場陣容。星島圖片
西班牙預計出場陣容。星島圖片

 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
5小時前
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
8小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
13小時前
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
影視圈
5小時前
親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法
親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法
飲食
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
6小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
8小時前
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
商業創科
5小時前