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世界盃2026｜英阿大戰列「最高風險」 FBI嚴陣以待 雙方齊為賽事降溫

足球世界
更新時間：17:44 2026-07-14 HKT
發佈時間：17:44 2026-07-14 HKT

英格蘭和阿根廷的世界盃4強大戰即將於周三拉開戰幔。鑒於兩國深厚的歷史恩怨，加上擔憂球迷間爆發激烈衝突，這場萬眾矚目的「英阿大戰」已被美國聯邦調查局（FBI）、國際足協（FIFA）及當地警方在聯席會議上，定性為今屆賽事「最高風險」的比賽。

英阿兩國的恩怨由來已久，除了1986年世界盃8強馬勒當拿（Diego Maradona）著名的「上帝之手」淘汰英軍外，更牽涉到兩國在1982年的福克蘭群島戰爭。據英國《每日郵報》報道，網上近日已流傳出雙方球迷衝突的片段，其中一段顯示一名英格蘭球迷在看台上與三名身穿阿根廷球衣的男子互毆，另一段則是一群阿根廷球迷在酒吧內與英軍支持者激烈對峙。為此，比賽所在的亞特蘭大將實施一系列大範圍的保安措施。

為應對危機，兩支球隊下榻的酒店外已部署大量警力，比賽場地平治球場（Mercedes-Benz Stadium）周邊區域亦成為重點布防區。亞特蘭大當局將增派執法人員巡邏，一支來自英國的足球警務小組亦已抵達美國，與當地執法機構保持密切協調。

在今仗來臨前，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）呼籲各方降溫：「我想傳達給阿根廷人民的信息是，這只是一場足球比賽。我們將面對一支偉大的球隊、一位偉大的教練，但這僅僅是一場足球比賽，僅此而已。」

英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）亦表達了類似立場：「這只是一場足球比賽，兩群充滿激情的球迷來到現場觀看一場頂級較量。我們兩個都是驕傲的民族，這才是關鍵詞，足球會在場上說話。」

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