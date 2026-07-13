Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│曼聯放棄買艾達臣全因發現其膝蓋磨損 怕影響轉售價值而放棄交易

足球世界
更新時間：17:56 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:56 2026-07-13 HKT

曼聯近日以體測出現問題為理由，沒有跟進巴西中場艾達臣荷西的交易，後者在假期後先會返回意甲阿特蘭大報到。據巴西媒體《巴西環球體育》的報導，紅魔退出交易是因為發現此子的膝蓋存在磨損，擔心再過兩、三年後會影響其身價，到時轉售價值會大減，寧願將目標轉向安達利山度士等其他中場球員。

曼聯寧願將目標轉向安達利山度士等其他中場球員。美聯社
曼聯寧願將目標轉向安達利山度士等其他中場球員。美聯社

曼聯因體測問題放棄艾達臣

早在世界盃展開前，曼聯與阿特蘭大已就艾達臣荷西的轉會交易達成協議，只是後者補選入巴西隊出戰美加墨世界盃，直到森巴軍團出局後，球員本人才能接受紅魔的詳細體測，豈料出問題而令交易告吹。由於艾達臣在世盃參期參加全部的訓練，並出戰了2場比賽，沒有任何問題，所以外界不明白曼聯退出交易的原因。

曼聯沒有跟進巴西中場艾達臣荷西的交易。路透社
曼聯沒有跟進巴西中場艾達臣荷西的交易。路透社

發現其膝蓋有磨損

《巴西環球體育》引述消息人士的說法，曼聯此舉並非因為現存的傷兵問題，而是在體檢中發現其膝蓋存在磨損，據稱是半月板切短，長期會易增加軟骨磨損，影響球員生涯。紅魔擔心此子踢多兩、三季，膝部會出現不同問題，影響身價和將來轉售價值，所以放棄交易。

青年軍時間曾因膝傷抖11個月

事實上此子當年於高士路青年軍效力時，接受過一次複雜的膝蓋韌帶手術，並因此而缺陣超過11個月。到去季初，他又接受了半月板關節鏡手術，缺陣球會及國家隊共6場比賽。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
8小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
6小時前
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
政情
10小時前
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
01:06
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
7小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
8小時前
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
7小時前
呂方網約車爆粗風波後首現身 北京踩單車高EQ自抽 真身演繹「向後掰」引熱議
01:27
呂方網約車爆粗風波後首現身 北京踩單車高EQ自抽 真身演繹「向後掰」引熱議
影視圈
7小時前