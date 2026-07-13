世界盃2026│曼聯放棄買艾達臣全因發現其膝蓋磨損 怕影響轉售價值而放棄交易

曼聯近日以體測出現問題為理由，沒有跟進巴西中場艾達臣荷西的交易，後者在假期後先會返回意甲阿特蘭大報到。據巴西媒體《巴西環球體育》的報導，紅魔退出交易是因為發現此子的膝蓋存在磨損，擔心再過兩、三年後會影響其身價，到時轉售價值會大減，寧願將目標轉向安達利山度士等其他中場球員。

曼聯寧願將目標轉向安達利山度士等其他中場球員。美聯社

曼聯因體測問題放棄艾達臣

早在世界盃展開前，曼聯與阿特蘭大已就艾達臣荷西的轉會交易達成協議，只是後者補選入巴西隊出戰美加墨世界盃，直到森巴軍團出局後，球員本人才能接受紅魔的詳細體測，豈料出問題而令交易告吹。由於艾達臣在世盃參期參加全部的訓練，並出戰了2場比賽，沒有任何問題，所以外界不明白曼聯退出交易的原因。

曼聯沒有跟進巴西中場艾達臣荷西的交易。路透社

發現其膝蓋有磨損

《巴西環球體育》引述消息人士的說法，曼聯此舉並非因為現存的傷兵問題，而是在體檢中發現其膝蓋存在磨損，據稱是半月板切短，長期會易增加軟骨磨損，影響球員生涯。紅魔擔心此子踢多兩、三季，膝部會出現不同問題，影響身價和將來轉售價值，所以放棄交易。

青年軍時間曾因膝傷抖11個月

事實上此子當年於高士路青年軍效力時，接受過一次複雜的膝蓋韌帶手術，並因此而缺陣超過11個月。到去季初，他又接受了半月板關節鏡手術，缺陣球會及國家隊共6場比賽。