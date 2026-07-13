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世界盃2026│維拉搶瑞士「全能金童」文森比 出價7000萬歐羅擊退紐卡素

足球世界
更新時間：10:42 2026-07-13 HKT
發佈時間：10:42 2026-07-13 HKT

今屆世界盃一嗚驚人的瑞士「全能金童」文森比(Johan Manzambi)，正受到多間英超球會青睞，德國《天空體育》透露阿士東維拉擊敗紐卡素，得到這名年僅20歲的鋒線超新星。知情人士指此子想加盟維拉促成交易，轉會費高達7000萬歐羅。

紐卡素先接觸 文森比更想加盟維拉

意大利轉會專家羅馬諾表示，紐卡素幾日前向德甲弗賴堡出價6000萬歐羅求購交森比，達成協議後就與球員代表接觸，一直等待其回霞。德國《天空體育》周日就指，維拉隨後亦接觸弗賴堡，其報價比喜鵲更高，連同浮動條款達到7000萬歐羅，得到確認為再與球員方面聯繫。知情人士透露，20歲的文森比更想加盟維拉，後者來季不單有歐聯資格，陣容潛力更優勝，令他嚮往來投，據悉雙方已就一份長期合約達成協議，即時接受體測。

今屆世盃4場收錄3球2助攻

文森比是今屆世界盃其中一位最耀眼的新星，分組賽至32強的4場比賽共有3球2助攻，是瑞士鋒線表現最好一人。可是他之後因傷緣盡今屆世盃，瑞士攻力大受打擊，16強於互射12碼階段擊敗哥倫比亞，但8強不敵阿根廷止步。

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