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世界盃2026｜Opta超級電腦：法國奪冠大熱　4強挫西班牙機率近六成

足球世界
更新時間：06:46 2026-07-13 HKT
發佈時間：06:46 2026-07-13 HKT

今屆世界盃不知不覺鬥到尾聲，只餘最後4場比賽。Opta超級電腦在法國、西班牙、英格蘭和阿根廷這最後4強中推算，指出法國有34%機會奪冠，是頭號熱門。

賽前，Opta超級電腦預測的四大奪冠熱門，正是最終躋身4強的法國、西班牙、阿根廷和英格蘭，其中法國、西班牙及阿根廷合共包辦近四屆世界盃中的三座冠軍，英格蘭則希望終結自1966年以來、長達60年的冠軍荒。這亦是世界盃史上第三次、4強全數由歷屆冠軍組成，前兩次分別是1970年及1990年。

Opta超級電腦推算阿根廷有20.6%機會奪冠。美聯社
Opta超級電腦推算阿根廷有20.6%機會奪冠。美聯社
法國是奪冠大熱。美聯社
法國是奪冠大熱。美聯社
西班牙是奪冠次熱。美聯社
西班牙是奪冠次熱。美聯社
Opta超級電腦認為英格蘭鬥阿根廷稍稍佔先。美聯社
Opta超級電腦認為英格蘭鬥阿根廷稍稍佔先。美聯社

西班牙次熱 阿根廷機會最細

根據Opta最新發表的文章，表示在進行2.5萬次模擬後，推算出法國是今屆世界盃最大熱門，奪冠機率達到34%。西班牙則以23.4%成為次熱，英格蘭有21.9%機會奪冠，阿根廷就有20.6%，是4強當中機會最細。

睇好法國、英格蘭4強分途取勝

4強對壘將是法國大戰西班牙，另一邊廂會由英格蘭大戰阿根廷。根據Opta超級電腦睇好法國和英格蘭分別在4強擊敗對手，其中法國有57.7%機會擊敗西班牙；英格蘭雖然機率佔先，但事實上只是50.9%對阿根廷的49.1%，相當均勢。

世界盃4強大戰，由法國鬥西班牙打頭陣，兩軍對決將於香港時間周二深夜3點上演；英格蘭鬥阿根廷將於周三深夜3點上演。連同季軍戰和決賽，今屆餘下的4場大戰均有免費直播。

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