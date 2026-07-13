世界盃2026｜法國毋懼西班牙 干拿迪：不會只針對耶馬部署

法國將於香港時間周二深夜，於世界盃4強硬撼西班牙。法國後衛干拿迪表示，球隊絕對不會畏懼對手，但承認西班牙實力強勁，尤其防線近乎滴水不漏。

曾於歐國盃、歐國聯4強不敵西班牙

西班牙今屆踢6場僅失1球，直至上一場8強鬥比利時才被打破不失球金身，力爭隊史第二座世界盃冠軍。法國則是兩屆冠軍（1998、2018），上屆亦殺入決賽但不敵阿根廷飲恨，近年曾於2024年歐國盃4強及去年歐洲國家聯賽4強不敵西班牙。

法國備戰鬥西班牙的4強賽事。路透社

法國不會只針對耶馬部署。美聯社

西班牙6場僅失1球殺入4強。美聯社

西班牙到上場鬥比利時才被打破今屆不失球金身。美聯社

「不會只專注於一名球員」

但法國守將干拿迪表示：「你不能害怕任何對手。我們會盡力做好準備，希望最後的結果站在我們這邊。」他又強調，法國不會只針對耶馬部署：「西班牙是非常出色的球隊，擁有很多高質素球員，所以我們不會只專注於一名球員。當然，耶馬十分優秀。」

另一名中堅麥辛斯拿確斯亦表示，法國尊重西班牙，但不會因此感到畏懼：「我不會說是『害怕』，但我們知道他們的實力。他們除了分組賽與佛得角踢成0：0外，其餘比賽全部取勝，我們非常尊重他們。」談到耶馬時，拿哥亞說：「我們會盡力做好防守。耶馬是非常出色的球員，今屆世界盃已證明他有能力改變比賽。我們會完成應做的工作，限制他的發揮。」