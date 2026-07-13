世界盃2026｜塞內加爾炒教練 超過四分之一主帥出局後離任

塞內加爾足總宣布解僱教練柏比泰奧，後者帶領球隊晉身32強鬥比利時，但兩球領先下反負2：3，賽後更引起球員的不信任。隨着泰奧被炒，今屆世界盃已有超過四分之一國家隊主帥，在球隊出局後被炒或請辭。

塞內加爾宣布解僱教練泰奧。路透社

塞內加爾32強領先兩球下，反負予比利時。路透社

塞內加爾於32強出局。路透社

古爾賽後表示只要泰奧仍然執教，就不會接受徵召。路透社

領先兩球反負比利時 足總：結果令人失望

足總發聲明表示，經全面評估球隊的成績及未來發展方向後，決定解除泰奧及整個教練團隊職務，認為這樣做符合塞內加爾足球的最佳利益。塞內加爾於今屆世界盃32強鬥比利時，直至在86分鐘仍領先2：0，但最後連失3球，包括加時被判罰12碼，最終以2：3遭反負出局；該國足總認為結果令人失望。而當日賽後，27歲中場古爾在Instagram發文，表明「只要目前的教練團仍在崗位上，我就不會接受國家隊的徵召」；他在該仗於66分鐘被調離陣。

隨著泰奧離任，今屆世界盃已有超過四分之一國家隊主帥，在球隊出局後被辭退或自行請辭。目前已經換帥的國家包括克羅地亞、捷克、厄瓜多爾、德國、加納、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、南韓、突尼西亞、蘇格蘭、烏拉圭，以及塞內加爾，預料賽事結束後仍可能有更多教練離任。