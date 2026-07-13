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世界盃2026｜FIFA研究下屆增至64隊 恩芬天奴：讓所有國家都有夢想

足球世界
更新時間：03:33 2026-07-13 HKT
發佈時間：03:33 2026-07-13 HKT

今屆世界盃決賽周首次增至48隊，但未來有可能進一步增加球隊數量。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴表示，FIFA將於今屆世界盃後研究，是否在2030年世界盃決賽周參賽隊數增至64隊。

「不應只為歐洲南美洲而辦」

恩芬天奴接受《Bluewin》訪問時表示，將考慮下屆擴軍至64隊，相關討論將於今屆世界盃後展開。他說：「舉辦世界盃時，重要的是為全世界而辦，而不只是為歐洲和南美洲。每個國家都應該有參與世界盃的夢想。你可以看到，世界各地球隊的水平都非常高，而且正在不斷提升。如果不給較小國家參賽機會，它們就缺乏繼續進步的動力。」

庫拉索面對德國取得入球。路透社
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庫拉索首次參戰世界盃。路透社
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佛德角在世界盃的表現一鳴驚人。路透社
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佛德角回國獲英雄式接待。路透社
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非洲10隊有9支晉級

世界盃由1998年至2022年一直採用32隊賽制，2026年則首次擴軍至48隊。今屆賽事共有104場比賽，分別在美國、加拿大及墨西哥舉行，目前只剩下4強、季軍戰和決賽4場。恩芬天奴認為，48隊賽制已證明非常成功：「每支球隊都踢出高水準。來自每個洲份的球隊都有入球，亦至少取得1分。」他以非洲球隊今屆的成功為例：「10支非洲球隊中，有9支成功晉級淘汰賽。上一屆世界盃，非洲只有5個參賽名額，這正好說明擴大參賽規模的重要性。」

2030年世界盃將橫跨三大洲舉行。首3場比賽將分別在烏拉圭、阿根廷及巴拉圭舉行，其餘賽事則由摩洛哥、葡萄牙及西班牙共同主辦。若最終擴軍至64隊，外界估計南美3個主辦國有機會各自承辦一個4隊小組，而不再只是各舉行一場比賽。

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