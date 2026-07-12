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世界盃2026｜杜曹拆解英格蘭進攻：「將哈利卡尼同比寧咸擺埋一齊，交畀佢哋搞掂！」

足球世界
更新時間：12:16 2026-07-12 HKT
發佈時間：12:16 2026-07-12 HKT

英格蘭在美加墨世界盃8強以2:1擊敗挪威晉級，主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後出席新聞發布會，詳細拆解球隊的戰術部署。談到哈利卡尼（Harry Kane）與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）為何總能在進攻端發揮關鍵作用時，杜曹直言英軍目前的進攻公式其實非常簡單直接：「將哈利卡尼同比寧咸擺埋一齊，交畀佢哋搞掂！」

信任頂級球員 解決進攻問題

比寧咸今仗梅開二度，而哈利卡尼亦頻頻製造威脅。賽後杜曹大讚兩位球員的表現，並表示目前球隊的進攻公式其實很簡單：「將哈利卡尼和比寧咸同時擺上場，剩下的事情交給他們處理。」杜曹進一步解釋，雖然球隊整體進攻仍需提高，需要讓其他球員進入更有威脅的位置，但這兩人的個人能力無庸置疑：「他們喜歡承擔責任，也具備相應的能力，能在決定性時刻站出來。兩人都踢出了一屆頂級賽事，並在中路找到了非常高效的配合方式。」

大讚防線凍結夏蘭特 澄清將帥無隔閡

防守方面，杜曹對一眾守將成功限制挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）感到滿意，讚揚中堅展現了極強的身體對抗和主動性，甚至令夏蘭特今仗無波入帳，並在比賽末段被換出。

對於自己賽後曾表示「對表現不滿意」，杜曹在記者會上特意作澄清，強調絕非對球隊失望：「從感情上來說，我完全投入其中，深愛著這支球隊和球員們展現出的拼搏精神，我們之間沒有任何隔閡，百分之一都沒有。但我也是一名教練，從理性分析，比賽中出現了太多非受迫性失誤，我們可以踢得更快、更果斷。」

面對緊密的賽程，杜曹強調球隊接下來將全面降低訓練強度，專注於恢復，並深信球員絕對有能力以最高水平迎接最後八天的終極挑戰。殺入4強的英格蘭將會對陣衛冕冠軍阿根廷。

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