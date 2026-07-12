世界盃2026｜卡尼認同英格蘭表現仍可提升 杜曹贏波唔收貨

英格蘭在美加墨世界盃8強經歷120分鐘的加時苦戰，憑藉中場大將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，以2:1驚險反勝挪威，昂然殺入4強。然而，面對這場得來不易的勝利，英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後卻罕有地「贏波唔收貨」，直指球隊整體發揮欠佳；對於主帥的嚴厲批評，隊長哈利卡尼（Harry Kane）表示認同，贏波功臣比寧咸則力挺隊友，直言在極端天氣下作賽極度艱難。

英格蘭艱難戰勝挪威挺進4強。AP

英格蘭艱難戰勝挪威挺進4強。新華社

英格蘭艱難戰勝挪威挺進4強。新華社

杜曹直言表現掙扎：「我對表現負有責任」

儘管球隊成功晉級，但杜曹賽後受訪時神情略顯低落，坦言對比賽過程感到不滿：「這是一項了不起的成就，球隊的精神和意志力值得滿分肯定。但與此同時，我是一名教練，對表現負有責任。總體而言，我沒有看到一場高質素的比賽，我們很難進入節奏，踢得非常掙扎。我們配得上進入準決賽，但我認為我們必須踢得更好。」他又指，目前仍有很多需要改進的地方，但強調「任務已經完成，不需要說抱歉」。

杜曹賽後表情失落，直言球隊表現掙扎。路透社

杜曹直言表現掙扎。路透社

杜曹直言表現掙扎。新華社

卡尼認同仍有保留 比寧咸力挺隊友：落場踢非常艱苦

對於杜曹的嚴厲評價，隊長卡尼透露主帥在更衣室內已直接向球員表達了不滿：「他祝賀了我們，但也覺得我們能做得更好。從某種意義上說這是好事——我們進了4強，同時知道自己還有另一個層次可以提升，這是一個積極信號。」中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）亦附和道：「我們遠未達到應有的水平，4強必須表現得更好。」

英格蘭艱難戰勝挪威挺進4強。新華社

英格蘭艱難戰勝挪威挺進4強。新華社

不過，全場跑動極多、並在加時補射奠定勝局的祖迪比寧咸，被問及主帥的不滿時則表示：「無論如何，真正站在場上比賽是非常艱苦、也非常複雜的。今天濕度很大，所有球員都拚盡了全力，像真正的戰士一樣為球隊戰鬥。我所有的尊重和感謝，都屬於這些付出了巨大努力的隊友們。」

祖迪比寧咸再演救世主 後備奇兵成逆轉關鍵

英格蘭今仗能在劣勢下翻盤，除了祖迪比寧咸再次展現「大心臟」特質打入兩球外，後備球員的發揮亦是關鍵。杜曹在半場果斷換下體能下降的迪格蘭賴斯（Declan Rice），換入的迪積史賓斯（Djed Spence）、列斯占士（Reece James）等皆注入了巨大活力。卡尼特別點名讚賞後備群：「迪積史賓斯上場後表現特別出色，他帶來的一對一威脅幫助我們扭轉了局面。我們需要每一個人，只要上場，他們就會為這件球衣拚盡全力。」