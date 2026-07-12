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世界盃2026｜法國西班牙英格蘭阿根廷會師4強 一文睇清4強對碰開賽時間及電視直播

足球世界
更新時間：11:51 2026-07-12 HKT
發佈時間：11:51 2026-07-12 HKT

美加墨世界盃淘汰賽8強已經完成，幾支奪標熱門球隊上屆亞軍法國、西班牙、英格蘭和衛冕的阿根廷順利晉級4強。4強大戰將在香港時間7月15、16日兩天進行，首仗先上演歐洲內訌，由法國硬撼西班牙；另一場4強戰由英格蘭與阿根廷合演宿敵對碰。本報特別整理4強至決賽所有賽事的開賽時間以及電視直播，以方便球迷們追看比賽。 

2026世界盃賽程。
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法國 vs 西班牙

法國晉級4強過程6戰全勝，合共轟入16球只失2球，表現出王者之實力，射手基利安麥巴比累積8個入球，仍有機會衛冕神射手寶座。對手西班牙分組首輪意外被佛得角逼和0:0後，球隊表現越戰越勇連贏5場，當中包括16強淘汰葡萄牙和8強淘汰比利時，狀態不比法國差，料兩軍將有一番激戰。

法國晉級之路

日期（香港時間）    階段    賽果
10/07    8強    2:0勝摩洛哥
05/07    16強    1:0勝巴拉圭
01/07    32強    3:0勝瑞典
27/06    分組賽    4:1勝挪威
23/06    分組賽    3:0勝伊拉克
17/06    分組賽    3:1勝塞內加爾

 

法國預計出場陣容（4-2-3-1）

門將：邁治蘭
後衛：祖利斯古迪、烏柏美卡奴、威廉沙利巴、盧卡斯迪治尼
中場：古亞迪奧干尼、拉比奧特
前鋒：米高奧利斯、奧士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麥巴比

法國預計出場陣容。星島圖片
法國預計出場陣容。星島圖片

 

西班牙晉級之路

日期（香港時間）    階段    賽果
11/07    8強    2:1勝比利時
07/07    16強    1:0勝葡萄牙
03/07    32強    3:0勝奧地利
27/06    分組賽    1:0勝烏拉圭
22/06    分組賽    4:0勝沙特阿拉伯
16/06    分組賽    0:0和佛得角

西班牙預計出場​​陣容（4-2-3-1）

門將：23 烏尼西蒙
後衛：12 柏度樸路、14 拿樸迪、22 古巴斯、24 古古列拿
中場：10 丹尼爾奧莫、15 阿歷斯巴爾拿、16 洛迪卡斯簡迪、19 拉明耶馬、20 柏迪
前鋒：21 奧耶沙巴爾

西班牙預計出場陣容。星島圖片
西班牙預計出場陣容。星島圖片


 

英格蘭 vs 阿根廷

英格蘭晉級4強的過程荊棘滿途，32強2:1反勝剛果民主共和國，16強少打一人下險勝墨西哥，8強對挪威先落後下戰至加時反勝2:1，三獅軍贏來雖然不算清脆，但卻打出鬥志。而阿根廷以全勝姿態打入4強，惟16強對埃及落後兩球下反勝3:2十分驚險，8強對瑞士在對手末段少打一人下，亦要戰至加時才能取勝；今仗兩支宿敵對決戰況肯定激烈。

 

英格蘭晉級之路

日期（香港時間）    階段    賽果
12/07    8強    1:1(加時2:1)勝挪威
06/07    16強    3:2勝墨西哥
02/07    32強    2:1勝剛果民主共和國
28/06    分組賽    2:0勝巴拿馬
24/06    分組賽    0:0和加納
18/06    分組賽    4:2勝克羅地亞

 

英格蘭預計出場陣容(4-2-3-1)

門將：比克福特
後衛：尼高奧萊利、馬克古希、史東斯、安斯干沙
中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯、安東尼哥頓、祖迪比寧咸、布卡約沙卡
前鋒：哈利卡尼

英格蘭預計正選陣容
英格蘭預計正選陣容

 

阿根廷晉級之路

日期（香港時間）    階段    賽果
12/07    8強    1:1(加時3:1)勝瑞士
08/07    16強    3:2勝埃及
04/07    32強    3:2勝佛得角
28/06    分組賽    3:1勝約旦
23/06    分組賽    2:0勝奧地利
17/06    分組賽    3:0勝阿爾及利亞

阿根廷預計出場陣容（4-1-3-2）

門將：達米安馬天尼斯
後衛：達利亞費高、利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、拿侯爾摩連拿
中場：里安度柏利迪斯、阿歷斯麥亞里士打、安素費南迪斯、迪保羅
前鋒：祖利安艾華利斯、美斯

阿根廷預計出場陣容。星島圖片 ​
阿根廷預計出場陣容。星島圖片 ​

 

 

即睇世界盃最新戰報↓

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