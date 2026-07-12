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英超｜加拿祖未歸隊操練 車路士只求賣出不考慮外借

足球世界
更新時間：07:36 2026-07-12 HKT
發佈時間：07:36 2026-07-12 HKT

阿歷真度加拿祖從曼聯才轉會車路士1年，就面臨被賣走。據報車路士準備為加拿祖標價約4260萬鎊賣出，而非接受任何借用方案。

22歲的加拿祖希望獲得穩定的一隊上陣機會，但加盟車路士這1年來，仍未能站穩正選位置。這名阿根廷球員去季在各項賽事上陣43次，攻入8球並交出4次助攻，整體表現未達預期。目前已有多支來自歐洲、英超及沙特阿拉伯的球會對他感興趣。

加拿祖加盟車路士一季便面臨被賣走。法新社
加拿祖加盟車路士一季便面臨被賣走。法新社
加拿祖未能在車路士站穩正選。法新社
加拿祖未能在車路士站穩正選。法新社

標價4260萬鎊

據《天空體育》的報道指，車路士正與球員及其經理人合作，希望盡快找到各方都滿意的方案。由於轉會事宜預料將於未來兩周內有結果，加拿祖目前仍未歸隊參與季前集訓。加拿祖於2025年歐霸盃決賽後，被告知可離開曼聯，其後以4000萬鎊轉投車路士。若有球會願意支付車路士要求的4260萬鎊轉會費，「藍戰士」將可從交易中獲利。

沙比阿朗素：球員要將團隊利益放首位

至於新帥沙比阿朗素，周四正式展開工作，他表示希望進一步建立球隊文化，要求所有球員將團隊利益放在首位：「足球有一些原則是不能妥協的。你必須願意付出代價，才能在最高水平競爭。你不能有所保留，必須為球隊付出一切，因為球隊永遠是最重要。」

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