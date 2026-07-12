世界盃2026｜25歲南非國腳突然離世 曾出戰今屆3場分組賽

南非國腳積頓阿當斯（Jayden Adams）突然離世，終年25歲。這名中場球員今夏曾代表南非，出戰世界盃全部3場分組賽，其死因暫未公布。

助南非次名出線

阿當斯在今屆世界盃，為南非在3場分組賽上陣，助球隊在與墨西哥、南韓和捷克競爭的A組中，以次名出戰。南非在32強以0：1不敵加拿大出局，但阿當斯在這一場沒有上陣。

積頓阿當斯終年25歲。法新社

積頓阿當斯為南非在3場分組賽上陣。路透社

積頓阿當斯助南非以次名出線。法新社

「南非足球失去最耀眼年輕球員」

南非體育部長麥堅斯發表聲明，對阿當斯離世表示哀悼：「我得悉中場積頓阿當斯離世，終年25歲，感到非常震驚，心情沉重。南非足球失去了最耀眼的年輕球員，全國上下與他的家人、隊友，以及見證他由青訓新秀成長為南非國腳的球迷一同哀悼。」

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴亦發表聲明，向阿當斯家人及親友致以慰問：「得悉南非中場積頓阿當斯，在代表國家完成歷史性的世界盃征程後數周離世，我感到無比悲痛。我與國際足協及全球足球界，向他的家人、朋友及隊友致以最深切慰問。願他安息。」