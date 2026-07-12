Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜25歲南非國腳突然離世 曾出戰今屆3場分組賽

足球世界
更新時間：04:51 2026-07-12 HKT
發佈時間：04:51 2026-07-12 HKT

南非國腳積頓阿當斯（Jayden Adams）突然離世，終年25歲。這名中場球員今夏曾代表南非，出戰世界盃全部3場分組賽，其死因暫未公布。

助南非次名出線

阿當斯在今屆世界盃，為南非在3場分組賽上陣，助球隊在與墨西哥、南韓和捷克競爭的A組中，以次名出戰。南非在32強以0：1不敵加拿大出局，但阿當斯在這一場沒有上陣。

積頓阿當斯終年25歲。法新社
積頓阿當斯終年25歲。法新社
積頓阿當斯為南非在3場分組賽上陣。路透社
積頓阿當斯為南非在3場分組賽上陣。路透社
積頓阿當斯助南非以次名出線。法新社
積頓阿當斯助南非以次名出線。法新社

「南非足球失去最耀眼年輕球員」

南非體育部長麥堅斯發表聲明，對阿當斯離世表示哀悼：「我得悉中場積頓阿當斯離世，終年25歲，感到非常震驚，心情沉重。南非足球失去了最耀眼的年輕球員，全國上下與他的家人、隊友，以及見證他由青訓新秀成長為南非國腳的球迷一同哀悼。」

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴亦發表聲明，向阿當斯家人及親友致以慰問：「得悉南非中場積頓阿當斯，在代表國家完成歷史性的世界盃征程後數周離世，我感到無比悲痛。我與國際足協及全球足球界，向他的家人、朋友及隊友致以最深切慰問。願他安息。」

最Hit
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
12小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
世界盃2026｜25歲南非國腳Jayden Adams驚傳身亡。 路透社
世界盃2026｜25歲南非國腳積頓阿當斯驚傳身亡
即時國際
8小時前
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
投資理財
12小時前
世盃4強英格蘭對挪威因極端天氣，邁阿密預計有雷暴或需延遲開賽。美聯社/路透社
01:22
世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴
足球世界
17小時前
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
保健養生
13小時前
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
生活百科
9小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
影視圈
12小時前
越南富國島有觀光快艇傾覆，至少15人死。ngosugartp@X
越南富國島載印度遊客快艇傾覆 15人罹難
即時國際
12小時前