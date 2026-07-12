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世界盃2026｜史卡朗尼撐美斯續操刀12碼 「只要他想射，就由他射」

足球世界
更新時間：04:36 2026-07-12 HKT
發佈時間：04:36 2026-07-12 HKT

阿根廷將於世界盃8強鬥瑞士，主帥史卡朗尼表明即使美斯今屆兩度射失12碼，只要對方願意，下一球12碼仍然會由美斯主射。

近7次操刀僅入4球

美斯今屆世界盃兩次操刀12碼均未能命中；他自2022年世界盃以來，近7次為阿根廷主射12碼只射入4球。不過，史卡朗尼強調球隊不會因此改變安排：「首先，只要美斯想射12碼，他就會負責主射。我們當然有其他球員具備主射能力，但如果他想射，就由他來射。」

美斯今屆兩度射失12碼。路透社
美斯今屆兩度射失12碼。路透社
史卡朗尼力撐美斯繼續主射12碼。美聯社
史卡朗尼力撐美斯繼續主射12碼。美聯社
美斯近7次操刀僅入4球。路透社
美斯近7次操刀僅入4球。路透社
美斯在16強埃及主射12碼被撲出。路透社
美斯在16強埃及主射12碼被撲出。路透社

美斯在場上有自由度

史卡朗尼又表示美斯在場上可自由走位，以尋找最有利的進攻位置：「他現在大多數時間都踢得更靠中路，但整支球隊，特別是他身邊的球員，都會因應他的位置調整。對埃及時，球隊察覺他在右路更具威脅，尤其能送出橫傳讓隊友後上，這一點大家都看得很清楚。」美斯在對埃及一戰傳射建功，今屆世界盃累積8個入球及1次助攻。

39歲的美斯仍保持高水準演出，史卡朗尼認為，他的影響力絲毫未減：「美斯的跑動量其實與以往差不多，並沒有明顯增加或減少。不同的是，他現在每次觸球都更具決定性。或許有人以為39歲的他已無法維持這個水平，但我一直都說，只要他仍然想踢球，他就會是世界最佳。這就是我的看法，不是因為我是他的教練，而是只要他仍有熱情，他一直會是最好的。」

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