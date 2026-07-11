世界盃2026│哈利卡尼、夏蘭特神鋒大戰各有可取之處 兩人歷來僅交手2次表現一樣

香港時間周日(12日)清晨5點英格蘭對挪威，外界焦點落在雙方射手哈利卡尼和艾寧夏蘭特的神鋒對決上。原來今次只是兩人第3次同場交手，之前2次各贏一場，彼此都各入一球，不分高下。而卡尼剛季入球更多；夏蘭特就在國際賽腳風更好，他倆各有可取之處，今場交手勝負難料。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

兩人過去僅交手2次 各贏一場各入一球

哈利卡尼和艾寧夏蘭特近年於英超和德甲賽場大殺四方，加上又分別是英格蘭和挪威的頭號射手，以為兩人曾多次同場較量。原來他倆從未在國際賽場碰頭，球會賽亦只交手2次，就是2022至23球季英超，當時卡尼仍效力熱刺，他在次循環主場1:0贏曼城時一箭定江山；而夏蘭特就在首循環地頭4:2大勝熱刺一仗中，攻入一球，彼此在這2仗中各贏一場並各取一個士哥，不分高下。

卡尼全季效率好 夏蘭特國際賽近況更佳

而卡尼由剛季至今，各項球會和國家隊比賽上陣63場，合共收錄73球8助攻，比夏蘭特64場58球11助攻，效率更高。然而夏蘭特在國際賽場狀態更好，近14場有競爭性的比賽每場都有入球，合共取得27球，效率驚人，卡尼過去14場有競爭性的國家隊比賽，有3場沒有士哥，共有15球，場數和入球數都不及夏蘭特，兩人各有可取之處。

卡尼指兩人類型不同不應比較

對於兩人第3次交手，卡尼表示期待，但同時指他和夏蘭特是不同類型的球員：「頂級前鋒和射手在今屆世盃紛紛入球，並左右比賽走勢，這在大賽不總是經常發生，我很享受這種競爭。我和夏蘭特是完全不同的球員，我倆都是頂級前鋒，但可以說是兩種不同的角色。夏蘭特像入球機器，像一頭野獸，把握力處於最高水平；我自己就更喜歡觸球，更多地參與比賽組織，當然也能勝任純9號的角色。我認為沒有必要將我們放在一起比較，而作為球員和同行，我非常尊重他。」卡尼補充今場想夏蘭特「沉寂」一些，英格蘭可以晉級準決賽。