世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴

英格蘭已抵達邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium），準備周六在世界盃八強戰中硬撼挪威。然而，這場「英挪大戰」賽前卻拉響氣象警報！美國權威氣象機構 AccuWeather 氣象學家美利爾（Chad Merrill）警告，邁阿密周六將面臨破壞性雷暴、體感 37 度高溫及山火霧霾三重夾擊，比賽隨時因頻繁雷擊而被逼延遲開賽！

海風雷暴恐襲球場 專家：風暴過後雷擊威脅仍持續

美利爾指出，受「海風效應」影響，大西洋水汽會在周六中午至下午在體育場周邊催生強烈雷暴。由於賽事定於下午 5 時開賽，正處於雷暴敏感時間。美利爾警告，閃電能籠罩風暴中心方圓 10 至 20 英里，意味着「即使風暴看似過去，球場周邊仍會長時間面臨雷擊威脅」。根據國際足協安全條例，一旦球場方圓 8 英里內出現雷擊，比賽必須立刻暫停至少 30 分鐘。此前英格蘭在 16 強對陣墨西哥時就曾因雷電延遲了一小時，今仗隨時面臨更長拖延。

體感高達37度 厄爾尼諾山火濃煙籠罩賽場

除了雷擊，當天最高氣溫將達 33 度，在極度潮濕下，體感溫度（RealFeel）將飆升至攝氏 37 度的驚人水平！更不幸的是，受厄爾尼諾現象影響，佛羅里達州多處爆發嚴重山火，令賽場周邊的空氣質素轉差，山火煙霧對現場呼吸道敏感的球迷和高強度跑動的球員無疑是雪上加霜。這場八強大戰，英格蘭不僅要嚴防挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）的衝擊，更要在場上面對邁阿密魔鬼天氣的無情考驗。