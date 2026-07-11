世界盃2026｜高圖爾斯透露原可繼續比賽 拒絕歸咎拉文斯

比利時今晨於世界盃8強面對西班牙，末段有門將辛尼拉文斯犯錯，最終被米連奴後備絕殺，以1：2落敗。傷出的比利時正選門將高圖爾斯賽後透露，其實自己仍可以繼續比賽。他又力撐拉文斯，拒絕將球隊失利歸咎對方。

高圖爾斯於71分鐘因傷退下火線，他離場時一度落淚。後備上陣的拉文斯在完場前兩分鐘犯錯，他應付西班牙的遠射甩手，讓後備上陣117秒的米基爾米連奴，再次成為西班牙晉級英雄。

「大腳開龍門球痛，但把關沒問題」

賽後，高圖爾斯表示他的四頭肌傷勢，只是影響了大腳開龍門球，若有隊友協助處，他仍可繼續留在場上。他說：「我很難過，當時我的狀態很好，我覺得自己可以擋住西班牙的攻勢。我開了一次龍門球後，四頭肌感到非常痛楚。我告訴教練團，自己在大腳開龍門球時會感到疼痛，但留在門前把關並沒有問題。最終由領隊決定把我換走，我沒有任何意見，因為球隊永遠比一切更重要。」但高圖爾斯拒絕將失利歸咎犯錯的拉文斯：「拉文斯是非常出色的門將，前途光明，這一刻只會令他變得更強。」

舒米高：門將同樣需要適應比賽節奏

至於丹麥前鋼門舒米高亦為拉文斯辯護，認為外界忽略了拉文斯需要臨危受命的處境。他說：「拉文斯今屆世界盃沒有上陣過1分鐘，然後高圖爾斯受傷，他突然要在淘汰賽面對西班牙。門將同樣需要比賽節奏，也需要信心。今天，我沒有看到能力不足的門將，我看到的是一名整個世界盃都坐在後備席，卻要在比利時今屆最重要的一場比賽中，臨時頂替世界最佳門將的人。」