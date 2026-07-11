世界盃2026｜英格蘭3將復操 鬥挪威前添好消息

英格蘭將於周六深夜硬撼挪威，爭入世界盃4強。早前一度傳出上陣成疑的馬克古希、迪格蘭賴斯和列斯占士，均有出席今晨操練，為英格蘭帶來好消息。

賴斯早前腸胃不適

古希在16強鬥墨西哥一戰拉傷腿筋，缺席球隊在堪薩斯城的最後一課訓練。至於迪格蘭賴斯在墨西哥之戰後出現腸胃不適，一度需要與其他隊友分開休息。兩人均在邁亞密的操練中復操，為英格蘭帶來好消息。而列斯占士近3周一直受到腿筋傷勢困擾，他亦有出席今晨的操練。《天空體育》的報道指，他要在8強復出鬥挪威的可能性不高，但這是他近3周以來首次與球隊合演。

賴斯和古希均有出席操練。美聯社

古希在鬥墨西哥一役受傷。美聯社

般恩為杜曹提供另一選擇。美聯社

丹般恩為杜曹提供另一選項

古希最終能否正選披甲仍是未知數，但丹般恩在對墨西哥一戰75分鐘後備上陣，協助十人應戰的英格蘭守住3：2勝局，全場錄得6次解圍，為自1966年有紀錄以來，世界盃單場最多解圍的後備球員。他這一場的表現，令杜曹留下深刻印象，亦為英軍提供與挪威射手夏蘭特身體對抗能力的另一個選擇。