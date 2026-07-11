英超｜羅馬諾：艾達臣荷西投曼聯告吹 將返回阿特蘭大

意大利轉會專家羅馬諾在社交平台發文，表示艾達臣荷西轉投曼聯的交易告吹。早前曾有消息指艾達臣的體測有問題。

艾達臣早前隨巴西大軍出戰世界盃。法新社

艾達臣轉會曼聯的交易告吹。法新社

艾達臣料將返回阿特蘭大。法新社

上月，傳媒廣泛報道曼聯與阿特蘭大，就艾達臣的交易達成協議，「紅魔」將以3400萬鎊轉會費，另外380萬鎊浮動條款的費用簽下這名巴西中場。艾達臣早前以後補身份入選巴西的世界盃大軍，他在分組賽擊敗海地後接受《天空體育》的訪問時表示：「一切幾乎已經完成。」

阿特蘭大認為艾達臣「100%健康」

可是，意大利轉會專家羅馬諾在社交平台發文表示，這宗交易已經告吹；早前有指艾達臣在曼聯體測肥佬。而羅馬諾指出，阿特蘭大認為艾達臣的身體狀況「100%健康」，歡迎他重新歸隊，預料他將返回阿特蘭大；艾達臣與阿特蘭大的合約2027年6月到期。

另一方面，根據《天空體育》的報道，曼聯收購中場安達利山度士及門將卡爾達路的程序，已經進入最後階段。兩名球員均已到達卡靈頓訓練基地，辦理轉會程序及拍攝球會訪問內容。