世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強
更新時間：05:02 2026-07-11 HKT
發佈時間：05:02 2026-07-11 HKT
發佈時間：05:02 2026-07-11 HKT
世界盃8強第二場，西班牙與比利時到末段仍踢成1：1，但入替受傷的高圖爾斯的辛尼拉文斯在末段犯錯，被米連奴補中。西班牙最終以2：1擊敗比利時晉身4強，將與法國爭入決賽。
西班牙今屆首次失守
西班牙賽前未嘗失波，是奪冠大熱之一，今場在控制戰局方面稍佔上風。「狂牛軍團」更於30分鐘打開紀錄，丹尼爾奧莫接應耶馬的右路傳中，他的射門被高圖爾斯撲出，但西班牙仍憑法比安路爾斯的補射領先1：0。但西班牙今屆的不失球金身，在41分鐘被打破，比利時的迪基達拿接應杜沙特的右路傳中，頭槌頂破烏尼西蒙的十指關。比利時扳平1：1完半場。
高圖爾斯傷出落淚
下半場繼續由西班牙主導戰局，但耶馬燙射被高圖爾斯撲出。61分鐘，耶馬於右路底線輕輕橫傳予奧耶沙巴爾，後者攻門同樣無功而還。72分鐘，第21次於世界盃上陣的高圖爾斯因傷被換出，由辛尼拉文斯入替；高圖爾斯離場時不禁落淚。
米連奴再做後備奇兵
後備上陣的辛尼拉文斯於88分鐘犯錯，西班牙的古巴斯遠射，拉文斯未能接實，皮球彈在身前，被剛上陣的米連奴快步補中；他繼上場鬥葡萄牙絕殺後，再做後備奇兵。鏡頭捕捉到高圖爾斯的表情，顯得有點無奈，比利時落後1：2。比利時末段狂攻不果，最終出局。西班牙晉級4強，將大戰法國。
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