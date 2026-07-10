世界盃2026│英格蘭丹般恩自薦守夏蘭特 搬出數據6次交手只讓他入1球

英格蘭於世界盃8強將會面對挪威，外界焦點落在前者如何限制挪威神鋒艾寧夏蘭特。三獅有曼城中堅組合馬斯古希和史東斯，由兩人看守球會隊友夏蘭特是最正路的選擇，但長人守將丹般恩就自薦想擔當此任務，並搬出數據指自己於英超賽場6次與夏蘭特交手，後者僅入1球，有信心可以令他啞火。

丹般恩上圈嘗世盃初體驗

34歲的丹般恩在今屆世盃3場分組賽和32強，都坐足90分鐘板凳沒有出場，直至16強對墨西哥時後備上陣15分鐘，助英格蘭守住勝局。他指去到34歲、踢了500場比賽首登世盃舞台，感覺真的夢想成真，但由於比賽經驗豐富，所以沒有太緊張，甫出場就知道自己的任務。

搬出數據6次交手只讓夏蘭特入1球

而此子當然想繼續出場繼續為三獅出力，今場對挪威前就自薦守夏蘭特：「我與他交手，他只入了一球。從身體對抗的角度來說，我很享受與夏蘭特對位交手，我挺喜歡那種身體對抗，我非常樂該和準備好上陣與他抗爭。當然我們有4位頂級中堅，他們也踢了整屆賽事，能否出場到時拭目以待。」

另一方案曼城3子圍堵夏蘭特

自夏蘭特於2022年登陸英超加盟曼城後，丹般恩曾6次於場上與他交手，除了在首仗被他攻入一球外，之後5場都令到夏蘭特無法士哥，然而其效力的紐卡素在這6場中只有2和4負的劣績，守到夏蘭特但自己未試過贏波的滋味。當然英軍主教練杜曹可考慮用知己知彼的策略，圍堵夏蘭特，皆因球隊有一對曼城中堅馬斯古希和史東斯，左閘尼高奧萊利亦同樣來自藍月，3位曼城隊友熟悉其踢法可望取得甜頭。

丹般恩上仗首次於世界盃出場。法新社

丹般恩正積極備戰對挪威。法新社

丹般恩正積極備戰對挪威。法新社