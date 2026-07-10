世界盃2026│哥倫比亞翼鋒因錯失機會遭死亡威脅 唔敢搭飛機回國 網民擔心艾斯高巴事件再現

哥倫比亞早前於世界盃16強出局，大部份球員於當地時間周四凌晨回國，唯獨翼鋒查明頓甘柏斯(Jaminton Campaz)沒有隨隊。消息指這名26歲鋒將因為於16強對瑞士時錯失入球機會，收到大量死亡威脅危及他個人和家人的生命安全，不敢登機回國，網民亦建議他近期不要返回哥倫比亞，擔心1994世盃後艾斯高巴被槍殺的事件重現。

甘柏斯因死亡威脅示敢回國

16強哥倫比亞與瑞士於法定時間和加時賽和0:0，互射12碼輸3:4，未能創隊史佳績首入世盃8強。在出局後，大軍接近所有球員，包括隊長占士洛迪古斯、後防大將達雲臣山齊士等搭乘航班由溫哥華返回哥倫比亞波哥大，在當地時間周四凌晨抵步。然而多間哥倫比亞媒體指，翼鋒查明頓甘柏斯因為自己和家人的生命受到威脅，沒有登上這班航班。

16強對瑞士曾錯失入球機會

這名26歲鋒將在今屆世盃3次出場，分組首場贏烏茲別克時後備上陣攻入一球，16強鬥瑞士第3輪主射12碼並順利中鵠，但他在加時114分鐘錯失一次入球機會，近門補射高出。球迷就將哥倫比亞出局的責任歸咎他，紛紛在其社交媒體不同的相片留言辱罵他，更有為數不少的死亡威脅，揚言對他、太太和5歲女兒不利，令他不敢回國。

希望球迷和網民不要將熱愛變成仇恨的理由

甘柏斯已將社交媒體的留言功能關閉，並請求球迷尊重他們一家人：「請大家永遠不要把尊重放在一邊。我們可以有不同想法，可以感到沮喪或悲傷，但沒有任何熱愛能夠成為仇恨的理由。我和大家一樣承受這次出局的痛苦，我們也想夢想繼續前進。」他續指自己會繼續為哥倫比亞出戰，肩負領軍向前的責任，但同時反對任何形式的恐嚇，更不應危及家人的安全。

查明頓甘柏斯分組首輪對烏茲別克取得入球。路透社

查明頓甘柏斯分組首輪對烏茲別克取得入球。路透社

查明頓甘柏斯收死亡威脅，不敢登機回國。路透社

查明頓甘柏斯收死亡威脅，不敢登機回國。路透社

網民擔心艾斯高巴事件重現

有網民亦指事態嚴重，建議他不要回家，並重提艾斯高巴事件。後者於1994世界盃分組賽對美國時，不慎擺烏龍令哥倫比亞先失一球，最終更落敗出局。當時27歲的艾斯高比在事隔10日後於國內一間酒吧門外遭槍殺，一名毒梟保鑣被定罪入獄。