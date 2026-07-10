世界盃2026｜法國連續3屆入4強 麥巴比足踝受傷被換走

法國今晨於世界盃8強擊敗摩洛哥，連續4屆殺入4強。法國教頭迪甘斯認為這一切並不是理所當然，他又透露愛將麥巴比因為足踝受傷被換走。

足踝位置需要敷冰

麥巴比雖然射失12碼，但下半場為球隊打開紀錄，於77分鐘退下火線；他被換走後，足踝位置需要敷冰。迪甘斯賽後透露麥巴比是因為受傷被換走，但沒有透露傷勢。他又談及麥巴比12碼宴客：「那個12碼確實有點棘手，但當主射的是基利安，他從來不會失去信心。」麥巴比的12碼因為等待VAR覆核，拖延了3分10秒才起腳，皮球最終被摩洛哥門將保奴接實。

麥巴比為法國打開紀錄。路透社

迪甘斯認為麥巴比不會失去信心。路透社

麥巴比受傷。路透社

麥巴比足踝位置需要敷冰。路透社

但法國最終憑麥巴比和奧士文尼丹比利各建一功，以2：0擊敗摩洛哥。迪甘斯表示：「連續3屆打入4強，當然是好事。外界可能會覺得這一切理所當然，但我們仍然要在球場上完成任務。今天我們又向前邁進一步，再次躋身4強，證明我們仍然是爭冠球隊之一。」

麥巴比第20場世界盃上陣

至於麥巴比再創下紀錄，27歲的他今仗迎來個人第20場世界盃賽事，成為歷來最年輕達成此里程碑的球員。他亦追平前隊長洛里斯為法國於世界盃上陣場數。麥巴比賽後表示：「我們不能鬆懈，前面的路還很漫長，接下來的挑戰只會更加困難。不過我們會好好恢復，準備下一場比賽。」