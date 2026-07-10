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德甲｜艾歷臣將展開個人康復訓練 禾夫斯堡：祝願他早日康復

足球世界
更新時間：06:43 2026-07-10 HKT
發佈時間：06:43 2026-07-10 HKT

基斯甸艾歷臣於6月代表丹麥友賽烏克蘭時，在比賽期間突然倒地。他效力的德甲球會禾夫斯堡表示，艾歷臣將展開個人康復訓練，但暫時未知復出日期。

艾歷臣目前效力德甲禾夫斯堡。法新社
艾歷臣目前效力德甲禾夫斯堡。法新社
艾歷臣6月再於賽場上暈倒。法新社
艾歷臣6月再於賽場上暈倒。法新社
艾歷臣將在丹麥完成個人康復計劃。法新社
艾歷臣將在丹麥完成個人康復計劃。法新社

艾歷臣早於2021年歐國盃對芬蘭時曾心臟停頓，在鬼門關前走過。他其後植入心臟起搏器，於2022年加盟賓福特，事隔8個月重返球場，其後效力曼聯3年，並於2025年9月轉投禾夫斯堡；目前英超及德甲均容許植入ICD的球員繼續參賽。

返回丹麥完成康復計劃

但艾歷臣在6月友賽烏克蘭時，再度於賽場上倒地，賽事最終腰斬；他其後能夠自行步離球場。他目前效力德甲禾夫斯堡，球會今晨透露艾歷臣最終情況：「經過商討後，艾歷臣將返回家鄉丹麥完成康復計劃。禾夫斯堡會繼續與基斯甸以及其醫療團隊保持密切聯絡，祝願他康復過程一切順利。」艾歷臣與禾夫斯堡的合約期至2027年6月底。

艾歷臣在6月再次倒地後，向球迷報平安時表示「今次情況與2021年不同」，並透露心臟起搏器「完全發揮了設計時的作用，在最需要時保護了我」。他又表示自己「情況良好」，並一直陪伴家人。

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