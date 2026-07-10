世界盃2026｜夏蘭特未料到挪威晉8強 呼籲記者「盡量向英格蘭施壓」

挪威將於世界盃8強面對英格蘭，前鋒夏蘭特表示壓力全在對手。他更開玩笑，呼籲傳媒應該盡量將壓力施加在英格蘭球員身上。

挪威自1998年後再次晉身世界盃決賽周，今屆先以I組次名出線，再於淘汰賽先後擊敗科特迪瓦及巴西，首次躋身8強創下隊史。英格蘭則連續4屆世界盃至少打入8強，但自1966年奪冠後一直未能再次晉身決賽。

「英格蘭是奪冠熱門」

夏蘭特今屆4場攻入7球，但當被問到壓力是石都在英格蘭身上時，他說：「當然，絕對是。有幾支球隊明顯是奪冠熱門，英格蘭就是其中之一。」他又笑着向在場記者說：「我覺得你們每一個人，都應該盡量向英格蘭球員施壓。他們的球迷當然有理由相信球隊可以晉級，畢竟那是英格蘭。」

夏蘭特在去年的訪問中，曾經表示挪威贏得世界盃的機會只有0.5%。如今球隊殺入8強，夏蘭特亦感到意外：「說實話，我沒有預料到。鬥巴西對所有挪威人來說都很瘋狂，能夠擊敗巴西，再在美國舉行的世界盃8強對英格蘭，真的非常特別。要消化這一切並不容易，但你只能把比賽當作平常一樣去踢。」