世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強

世界盃8強展開，法國今晨鬥摩洛哥，麥巴比雖然在上半場射失12碼，但他下半場為球隊打破僵局，加上奧士文尼丹比利的入球，最終法國以2：0擊敗摩洛哥。法國的4強對手，將是西班牙和比利時的勝方。

麥巴比上半場主射12碼被接實。美聯社

麥巴比操刀極刑宴客。路透社

杜耶的射門被保奴救出。路透社

擾釀3分10秒後起腳 麥巴比12碼被接實

法國上半場攻勢佔優，而摩洛哥的防守組織嚴密。法國首個黃金機會出現在25分鐘，麥巴比在禁區內推進，被馬沙拉奧鏟跌獲得12碼。經VAR覆核後，判決維持，但麥巴比的操刀因此被延遲，由獲得12碼到主射一刻歷時3分鐘10秒，最終他的起腳最終被摩洛哥門將耶辛尼保奴接實。35分鐘，法國前場逼搶得手，但杜伊的射門再次被保奴救出。47分鐘，盧卡斯迪治尼的遠射今次過得到保奴，但落不了門楣。兩軍半場互交白卷。

麥巴比的射門為法國打開紀錄。路透社

麥巴比射入今屆第8球。路透社

丹比利為法國拉開比數。美聯社

法國6分鐘內入兩球

法國終於在60分鐘打破僵局，他在右輔位起腳燙射，皮球直飛遠柱網仔入網。摩洛哥球員向球證投訴，法國在組織攻勢的過程中，有球員犯手球，但入球最終維持有效。麥巴比繼續與美斯追逐金靴獎，兩人同樣在今屆入8球，但麥巴比有多一記助攻。奧士文尼丹比利於66分鐘為法國拉開比數，他在中路一路盤球並在禁區頂燙射，保奴摸到皮球照入，法國領先至2：0。

麥巴比在77分鐘功成身退。摩洛哥之後的攻門未見入肉，較能考慮法國門將邁治蘭的，是奧拿希的遠射，但被邁治蘭救出。摩洛哥之後的角球機會，接應的艾拿奧爾頭槌攻門頂中網側。最終法國以2：0擊敗摩洛哥，晉身4強；他們的對手將是西班牙和比利時的勝方。