Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強

足球世界
更新時間：06:01 2026-07-10 HKT
發佈時間：06:01 2026-07-10 HKT

世界盃8強展開，法國今晨鬥摩洛哥，麥巴比雖然在上半場射失12碼，但他下半場為球隊打破僵局，加上奧士文尼丹比利的入球，最終法國以2：0擊敗摩洛哥。法國的4強對手，將是西班牙和比利時的勝方。

麥巴比上半場主射12碼被接實。美聯社
麥巴比上半場主射12碼被接實。美聯社
麥巴比操刀極刑宴客。路透社
麥巴比操刀極刑宴客。路透社
杜耶的射門被保奴救出。路透社
杜耶的射門被保奴救出。路透社

擾釀3分10秒後起腳 麥巴比12碼被接實

法國上半場攻勢佔優，而摩洛哥的防守組織嚴密。法國首個黃金機會出現在25分鐘，麥巴比在禁區內推進，被馬沙拉奧鏟跌獲得12碼。經VAR覆核後，判決維持，但麥巴比的操刀因此被延遲，由獲得12碼到主射一刻歷時3分鐘10秒，最終他的起腳最終被摩洛哥門將耶辛尼保奴接實。35分鐘，法國前場逼搶得手，但杜伊的射門再次被保奴救出。47分鐘，盧卡斯迪治尼的遠射今次過得到保奴，但落不了門楣。兩軍半場互交白卷。

麥巴比的射門為法國打開紀錄。路透社
麥巴比的射門為法國打開紀錄。路透社
麥巴比射入今屆第8球。路透社
麥巴比射入今屆第8球。路透社
丹比利為法國拉開比數。美聯社
丹比利為法國拉開比數。美聯社

法國6分鐘內入兩球

法國終於在60分鐘打破僵局，他在右輔位起腳燙射，皮球直飛遠柱網仔入網。摩洛哥球員向球證投訴，法國在組織攻勢的過程中，有球員犯手球，但入球最終維持有效。麥巴比繼續與美斯追逐金靴獎，兩人同樣在今屆入8球，但麥巴比有多一記助攻。奧士文尼丹比利於66分鐘為法國拉開比數，他在中路一路盤球並在禁區頂燙射，保奴摸到皮球照入，法國領先至2：0。

麥巴比在77分鐘功成身退。摩洛哥之後的攻門未見入肉，較能考慮法國門將邁治蘭的，是奧拿希的遠射，但被邁治蘭救出。摩洛哥之後的角球機會，接應的艾拿奧爾頭槌攻門頂中網側。最終法國以2：0擊敗摩洛哥，晉身4強；他們的對手將是西班牙和比利時的勝方。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
9小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
15小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
17小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
17小時前
施南生傳病重留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼
02:31
施南生傳病重留醫丨徐克現身養和探望前妻：畀啲時間空間佢 合作無間離婚仍維持情誼
影視圈
9小時前
窮人和有錢人消費最大分別｜周顯
窮人和有錢人消費最大分別｜周顯
投資理財
13小時前
吳業坤親證樂易玲生日會失竊事件：每年「小姐」都叫大家免送禮 自爆今年離奇唔見衫呼籲歸還。
12:01
吳業坤親證樂易玲生日會失竊事件：每年「小姐」都叫大家免送禮 自爆今年離奇唔見衫呼籲歸還
影視圈
11小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
18小時前
傳統酒樓逆市求變！改裝魚池推$298即撈海鮮火鍋放題 網民：呢啲識做生意
傳統酒樓逆市求變！明星海鮮酒家改裝魚池推$298即撈海鮮火鍋放題 網民：呢啲識做生意
飲食
17小時前