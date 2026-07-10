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世界盃2026｜英格蘭昆沙停賽兩場 列納嘲諷「請首相打電話給FIFA」

足球世界
更新時間：05:18 2026-07-10 HKT
發佈時間：05:18 2026-07-10 HKT

英格蘭後衛昆沙因在世界盃16強對墨西哥一戰領紅，被國際足協（FIFA）判罰停賽兩場。在此之前，美國的巴洛根因總統特朗普介入後獲緩刑，列納就昆沙被停賽亦戲言：「或者可請我們首相打通電話，為什麼特朗曾可以其他人不行？」

昆沙鬥墨西哥一役被逐出場。美聯社
昆沙鬥墨西哥一役被逐出場。美聯社
昆沙飛鏟領紅。美聯社
昆沙飛鏟領紅。美聯社
昆沙被判停賽兩場。美聯社
昆沙被判停賽兩場。美聯社

昆沙於對墨西哥一仗正選出任右閘，下半場54分鐘一次飛鏟侵犯對手，球證經VAR覆核後，直接出示紅牌將他逐離場。FIFA裁定昆沙違反《國際足協紀律守則》第14條有關嚴重犯規的規定，因此須停賽兩場。這意味着昆沙除了周六8強鬥挪威要停賽，假如英格蘭晉級，他亦無法出戰下周對阿根廷或瑞士的4強。

列納：為什麼特朗普可以，我們不行？

《天空體育》找到列納訪問，他認為FIFA判停賽兩場苛刻，更以早前的「巴洛根門」諷刺FIFA：「或者我們可以請首相打通電話給FIFA，為什麼特朗普可以這樣做，我們不可以？這對昆沙來說是一大打擊，他一定很失望。」

干沙或做右閘替工

昆沙停賽後，英格蘭主帥杜曹在右閘的人手更加緊絀。列斯占士自分組賽對加納觸傷腿筋後，一直未有上陣，史賓斯同樣因傷患影響，16強對墨西哥時僅能先列後備。早前有消息指，杜曹或需要安排中堅干沙做替工。

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