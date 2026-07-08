世界盃2026│沙拿面對爭議判罰仍保持冷靜 展現紳士風範不評論球證：「這是埃及的命﹗」

埃及在美加墨世界盃8強慘遭逆轉，以2:3不敵阿根廷。今場末段有不少爭議判罰針對埃及，其球員、教練哈辛和教練團隊於比賽末段和賽後都相當憤怒，直斥球證執法不公，唯獨隊長穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)仍保持冷靜，展示紳士風範沒有進一步批評球證，更指這就是「埃及的命」，大讚球隊表現出色。

沙拿一直保持冷靜

法國籍球證利斯亞在今場末段多個判罰均有利阿根廷，包括後者攻入絕殺入球前，他們在禁區內有疑似犯規動作，阿根廷全場沒有黃牌，是另一爭議點。埃及將帥賽後圍攻球證，受訪時直斥其執法水平，但沙拿一直保持冷靜，就算在失掉第3球後亦沒有激烈投訴，反鼓勵隊友振作完成比賽，爭取入球。

慨嘆這就是埃及的命

這名將在今夏離開利物浦的鋒將賽亦保持紳士風範：「關於球證的判罰，我不想多做評論。大家都看到發生了甚麼，我沒甚麼好補充。教練對我們的表現表示了肯定，我們將總結今次旅程的收獲。」他續指這就是埃及的命，「這就是比賽的結果和命運，是真主的旨意。我們當然希望能在賽事走得更遠，但這畢竟是真主為我們安排的命運。如果真主保佑，未來應該會更美好。」