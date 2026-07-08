Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜埃及主帥怒轟球證執法不公 「看來阿根廷向球證施了壓」

足球世界
更新時間：07:43 2026-07-08 HKT
發佈時間：07:43 2026-07-08 HKT

埃及兩球領先阿根廷下，13分鐘內連失3球反負，止步世界盃16強。埃及主帥哈辛賽後炮轟球證，直言球隊「遭受不公平對待」，並質疑賽事安排及判決影響戰果。

「遭受不公平對待」

哈辛對球證多個判決都表示不滿，包括埃及原本一度將比數拉開至2：0，但經VAR翻看後指埃及球員搶截時犯規在先，被判無效；另外補時階段禁區內一次身體接觸，則未有翻看VAR。哈辛說：「我無法接受這個結果，也無法接受這場比賽的發展。我不想用漂亮的說話去包裝，也不想說什麼運氣不好之類的話。我們今天遭受了不公平、不公義的對待。」

指控阿根廷向球證施壓

埃及出局，哈辛更表示將不會再觀看今屆世界盃餘下賽事。他為球隊感到自豪，甚至認為「我們的表現比衛冕冠軍好，各方面都踢得比對手出色」，他更表示：「看起來阿根廷方面向球證施加了壓力，最終導致這個結果。現實生活本來就未必公平，但為什麼連體育、連足球都沒有公平可言？」

不滿中午開賽 「應該去散步」

對於球賽定於當地時間正午開賽，哈辛亦有怨言：「我敢說，安排這個開賽時間的人，根本沒有踢過足球。足球比賽不應安排在中午12時進行。中午應該是散步、呼吸新鮮空氣，或者去吃早午餐，而不是上場比賽。球員難道要早上7時半就吃正餐，才可以應付中午的比賽嗎？這是在自作聰明嗎？」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
世界盃2026｜13分鐘內連追3球！阿根廷奇蹟反勝埃及晉8強。路透社
世界盃2026｜13分鐘內連追3球！阿根廷奇蹟反勝埃及晉8強
足球世界
6小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
影視圈
14小時前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
8小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
14小時前
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝。美聯社
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
足球世界
2小時前
鄭秀文經理人郭啟華低調離職 結束26年合作關係 兩年前中風後決提早退休功成身退
鄭秀文經理人郭啟華低調離職 結束26年合作關係 兩年前中風後決提早退休功成身退
影視圈
13小時前
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
生活百科
20小時前
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
生活百科
20小時前