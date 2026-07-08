世界盃2026｜埃及主帥怒轟球證執法不公 「看來阿根廷向球證施了壓」

埃及兩球領先阿根廷下，13分鐘內連失3球反負，止步世界盃16強。埃及主帥哈辛賽後炮轟球證，直言球隊「遭受不公平對待」，並質疑賽事安排及判決影響戰果。

「遭受不公平對待」

哈辛對球證多個判決都表示不滿，包括埃及原本一度將比數拉開至2：0，但經VAR翻看後指埃及球員搶截時犯規在先，被判無效；另外補時階段禁區內一次身體接觸，則未有翻看VAR。哈辛說：「我無法接受這個結果，也無法接受這場比賽的發展。我不想用漂亮的說話去包裝，也不想說什麼運氣不好之類的話。我們今天遭受了不公平、不公義的對待。」

指控阿根廷向球證施壓

埃及出局，哈辛更表示將不會再觀看今屆世界盃餘下賽事。他為球隊感到自豪，甚至認為「我們的表現比衛冕冠軍好，各方面都踢得比對手出色」，他更表示：「看起來阿根廷方面向球證施加了壓力，最終導致這個結果。現實生活本來就未必公平，但為什麼連體育、連足球都沒有公平可言？」

不滿中午開賽 「應該去散步」

對於球賽定於當地時間正午開賽，哈辛亦有怨言：「我敢說，安排這個開賽時間的人，根本沒有踢過足球。足球比賽不應安排在中午12時進行。中午應該是散步、呼吸新鮮空氣，或者去吃早午餐，而不是上場比賽。球員難道要早上7時半就吃正餐，才可以應付中午的比賽嗎？這是在自作聰明嗎？」