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世界盃2026｜阿根廷為美斯而戰 L馬天尼斯：看到他流露真情很感動

足球世界
更新時間：07:03 2026-07-08 HKT
發佈時間：07:03 2026-07-08 HKT

阿根廷今晨奇蹟反勝埃及，繼續衛冕之路。球隊上下一心，為了錦標，也為了美斯。拿達路馬天尼斯看到美斯在球隊死裏逃生後激動落淚，表示：「看到他流露真情，我們都很感動。」

美斯將連續於世界盃入球的紀錄，推前至9場，最終阿根廷擊敗埃及晉身8強。結局完美，但過程經歷了先落後兩球、美斯射失12碼、阿根廷79分鐘才破蛋，以及13分鐘內連入3球，才譜寫出這個完美結局。

安素費南迪斯為阿根廷頂入致勝球。美聯社
安素費南迪斯為阿根廷頂入致勝球。美聯社
阿根廷拋起美斯慶祝。美聯社
阿根廷拋起美斯慶祝。美聯社
L馬天尼斯談及美斯在球隊死裏逃生後激動落淚，表示感動。美聯社
L馬天尼斯談及美斯在球隊死裏逃生後激動落淚，表示感動。美聯社

安素入致勝球：我們永不放棄

於92分鐘攻入致勝球的安素費南迪斯，賽後表示：「我們是永不放棄的球隊。距離卡塔爾世界盃已經4年，我們再次享受世界盃的舞台，希望再次奪冠，這就是我們的目標。」阿根廷主帥史卡朗尼盛讚麾下的意志：「我現在百感交集，這班球員真的太出色了。」

L馬天尼斯：美斯為我們付出了太多

阿根廷驚險晉身8強，美斯在完場時激動落淚，隊友拿達路馬天尼斯談到對方時說：「看到他流露真情，我們都很感動。我當場跟他說，好好享受這一刻，因為這是他應得的。我們會繼續全力以赴，不只是為自己，更是為了他，因為這是他的最後一屆世界盃，而他為我們付出了太多。」

即睇世界盃最新戰報↓

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