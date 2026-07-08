世界盃2026｜瑞士互射12碼險勝哥倫比亞 8強鬥阿根廷

世界盃16強，哥倫比亞與瑞士爭取最後一個8強席位。兩軍法定時間連加時踢成0：0，互射12碼瑞士以4：3擊敗哥倫比亞。瑞士的8強對手將是阿根廷。

上半場預期入球值僅0.29

今場戰情膠着，上半場的預期入球值（xG）是0.29，以哥倫比亞的射門較多，5記射門1次中目標，來自21分鐘古斯達禾佩亞達的射門，但被瑞士門將高布爾撲出。至於瑞士今場有新星文森比因傷缺陣，上半場兩射兩中，較近磅埋門來自法比安利達於30分鐘的窄角度施射，但被哥倫比亞門將卡美路華加斯化解。

瑞士與哥倫比亞踢成均勢。美聯社

哥倫比亞門將卡美路華加斯出迎與敵將相撞。美聯社

瑞士與哥倫比亞法定時間踢成0：0。美聯社

瑞士和哥倫比亞法定時間未能分出勝負。美聯社

兩軍半場互交白卷。換邊後的形勢與上半場差不多，60分鐘哥倫比亞的路易斯迪亞斯的埋門，是下半場唯一中目標埋門，但無功而還。哥倫比亞與瑞士法定時間踢成0：0，球賽要進入加時。

兩軍加時未能把握黃金機會

哥倫比亞於加時的攻勢凌厲，於98分鐘有一記黃金機會，祖漢盧古美接應左路角球頭槌攻門，但中楣彈出。之後查明頓甘柏斯的遠程勁射飛向近柱，但瑞士還有門將高布爾力保不失。瑞士到103分鐘也有一記黃金機會，但安杜尼的近射被哥倫比亞門將卡美路華加斯精彩救出。到加時下半場，哥倫比亞的查明頓甘柏斯有一記單刀機會，但起腳一飛沖天。兩軍未能把握機會，要以互射12碼分勝負。

互射12碼瑞士4：3哥倫比亞

哥倫比亞先射，祖安昆特路射中間入網，瑞士則由格列沙加主射第一輪同樣中鵠。哥倫比亞之後派出達雲臣山齊士主射中楣彈出，瑞士之後有安杜尼射入，瑞士領先2：1。第三輪甘柏斯為哥倫比斯射入，瑞士的文路爾艾簡治主射一飛沖天，經過3輪後打成2：2平手。第四輪古曹靴南迪斯主射，被瑞士門將高布爾救出，瑞士的伊坦則完成任務。哥倫比亞在第5輪必須射入，路易斯戴亞斯的操刀中鵠；瑞士只要射入便可贏得比賽，魯賓華加斯射入。瑞士互射12碼以4：3擊敗哥倫比亞晉級，8強將鬥阿根廷。