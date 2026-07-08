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世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝

足球世界
更新時間：03:14 2026-07-08 HKT
發佈時間：03:14 2026-07-08 HKT

阿根廷今晨於16強鬥埃及，在出局邊緣創造奇蹟，美斯賽後激動落淚。在79分鐘，阿根廷仍然落後兩球，其中美斯背負着在上半場射失12碼的心理壓力，但這支衛冕冠軍憑着全隊的努力，在13分鐘內連入3球，譜寫出這場寫入史冊的經典賽事。

美斯上半場射失12碼。美聯社
美斯上半場射失12碼。美聯社

美斯先射失12碼 之後射入扳平球

15分鐘失守的阿根廷，在19分鐘有一次扳平的黃金機會。但美斯站上12碼點操刀，射中腰波被埃及門將梳貝亞橫身撲出。之後阿根廷圍攻不果，更被埃及兩度憑反擊破網，其中一球雖為詐糊，但落後0：2的阿根廷陷入險境。

但阿根廷於79分鐘有先有羅美路的頭槌，帶來一線生機。上半場射失12碼的美斯，在83分鐘挺身而出，左腳一記勁射為阿根廷扳平2：2。阿根廷憑着團結和拼搏，在92分鐘由安素費南迪斯頂入致勝球，奇蹟淘汰埃及，繼續他們的衛冕之路。

美斯射入扳平一球。美聯社
美斯射入扳平一球。美聯社
美斯在83分鐘為阿根廷射成2：2。美聯社
美斯在83分鐘為阿根廷射成2：2。美聯社

加利仔：阿根廷為國而戰的拼勁難應付

39歲的美斯迎來世界盃最後探戈，一度以為是役走到最終章，結果故事未完待續，就在球證嗚笛完場一刻，美斯激動落淚。加利尼維利形容：「我不肯定這支是否最佳的阿根廷隊，但他們忠於球隊，為國而戰的心，所展現出的拼勁難以應付。」阿根廷職球員賽後展現出團結，以及對於美斯的愛戴，將這名球王拋高慶祝。堅尼見美斯落淚，亦表示：「足球是充滿感情的運動，球員並非機械人。」

阿根廷繼續踏上世盃征途，下一關將面對瑞士和哥倫比亞的勝方。這場8強賽事，將於香港時間7月12日早上9時上演。

美斯賽後激動落淚。美聯社
美斯賽後激動落淚。美聯社
美斯繼續世界盃征途。美聯社
美斯繼續世界盃征途。美聯社
阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後表現激動。美聯社
阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後表現激動。美聯社
隊友拋起美斯慶祝。美聯社
隊友拋起美斯慶祝。美聯社

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