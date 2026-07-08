世界盃2026｜13分鐘內連追3球！阿根廷奇蹟反勝埃及晉8強

美斯今晨領軍阿根廷，奇蹟反勝埃及。阿根廷先落後兩球，更有美斯在上半場中段射失12碼，但這支衛冕球隊於下半場4分18秒內連入兩球扳平，並在93分鐘攻入反勝一球。阿根廷憑13分鐘內連入3球，以3：2反勝埃及。阿根廷的8強對手將是瑞士和哥倫比亞的勝方。

美斯同屆兩度射失12碼創紀錄

埃及15分鐘先開紀錄，一次右路開短角球，幾下短傳後由馬雲阿迪耶傳中，接應的耶沙伊巴謙頭槌破門。阿根廷19分鐘獲得12碼，達利亞費高接應直線，被凱森哈辛踢跌。但美斯主射12碼被埃及門將梳貝亞撲出。美斯創下尷尬紀錄，成為首名在世界盃（互射12碼除外）兩度操刀極刑宴客的球員；他在世界盃射12碼為8射4中。

阿根廷在補水暫停後力追，麥亞里士打28分鐘無人看管的近門頭槌被梳貝亞擋出。31分鐘美斯的35碼罰球中外柱彈出。39分鐘，梳貝亞再獻精彩撲救，飛身阻擋了祖利安艾華利斯的近射。阿根廷半場以0：1落後埃及。

阿根廷下半場繼續圍攻，但面對對方嚴密防守未能攻破埃及大門之餘，埃及更在58分鐘再將皮球送入網窩。埃及在己隊後場逼得利辛度馬天尼斯的皮球後，快速反擊，最終穆斯塔法薛高將皮球送入網窩。但埃及逼搶時，阿迪耶侵犯馬天尼斯在先，經VAR翻看後判埃及食詐糊，阿根廷逃過一劫。但率先再破門的，仍然是埃及。「食詐糊」兼因除衫慶祝食黃牌的穆斯塔法薛高，在一次反擊中，接應右路傳中，為埃及射成2：0。

穆斯塔法薛高先食一記詐糊，到67分鐘為埃及射成2：0。路透社

美斯連續9場入波

羅美路於80分鐘接應右路傳中，為阿根廷追至落後1：2，帶來一線生線。阿根廷之後繼續狂攻，在84分鐘奇蹟扳平，美斯為球隊射成2：2，個人連續9場有「士哥」繼續推前紀錄。兩個入球只是相隔4分18秒。阿根廷更在93分鐘，由安素費南迪斯頂成3：2，13分鐘內連入3球，最終以3：2反勝埃及。