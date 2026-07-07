世界盃2026預告｜美斯硬撼「埃及美斯」沙拿爭出線 文森比率瑞士鬥哥倫比亞望創隊史最佳

世界盃16強進入最後一輪大戰，先有「真假美斯」大戰，由阿根廷對上有「埃及美斯」之稱的沙拿；另一邊箱則有瑞士有金童文森比，將帶領球隊硬撼哥倫比亞拼出線創隊史。

美斯撼沙拿演傳奇鋒將對決

阿根廷上仗對佛得角陷入苦戰，要鬥到加時才以3:2艱難取勝，16強的對手埃及亦同樣要和澳洲踢到加時，互射12碼才分出勝負，不約而同的是2隊的傳奇鋒將都分別為球隊踢足120分鐘，今次是首次2人在國際舞台上交手，2人在整個世界盃中亦展現出強大的創造入球和組織能力，今戰相信亦是2人最後一次機會可以在世界盃中交手，因此今場亦是今屆必看之一。

阿根廷vs埃及

開賽時間：深夜12:00

直播：NowTV 616、618、688

文森比強勢掘起 望率瑞士挫哥倫比亞闖8強

瑞士今屆除了首戰遭卡塔爾逼和後，表現愈踢愈穩定，尤其是陣中新星文森比的掘起成關鍵，他目前已獻3入球2助攻，以一名20歲的小將而言表現相當亮眼，而今戰對上球風強硬且擁有路易斯戴亞斯的哥倫比亞，相信對瑞士上下而言是一大挑戰，但距離創隊史只差一步，因此相信亦會對士氣有所提升。

瑞士vs哥倫比亞

開賽時間：深夜4:00

直播：NowTV 616、618、688