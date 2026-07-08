世界盃2026｜美斯、夏蘭特、麥巴比、哈利卡尼會師8強 一文睇清8強至決賽開波時間及電視直播資料

美加墨世界盃淘汰賽16強已經完成，葡萄牙和巴西兩支人氣球隊，以及3支東道主全部出局，而法國、西班牙、英格蘭、挪威和阿根廷等都順利晉級8強。8強大戰將在7月10日展開，首仗由法國出戰摩洛哥。本報特別整理8強至決賽所有賽事的開賽時間以及電視直播，以方便球迷們追看比賽。

各場賽事開波時間及直播資料

法國、摩洛哥上演去屆4強翻版

世界盃8強戰賽事7月10日展開，打頭陣是法國對摩洛哥，重演上屆世盃4強翻版，當時高盧雄雞贏2:0入決賽，可惜最終不敵阿根廷未能衛冕，今仗矢志再過一關，其隊長兼攻擊皇牌基利安麥巴比亦要為世盃金靴獎而戰。而摩洛哥上屆最終取得第4名，面對法國力圖報復。

西班牙再演歐洲內訌

而7月11日就有西班牙對比利時。作為應屆歐洲國家盃盟主，狂牛在今屆賽事被寄予厚望，最終他們在32強和16強順利連挫另外兩支同樣來自歐洲的球隊，上圈1:0擊敗西班牙有驚無險，論實力高於比利時。後者在分組賽演出令人失望，但晉級後越踢越好，32強奇蹟反勝塞內加爾，上圈則技術性擊敗美國，對狂牛並非沒有機會。

夏蘭特單挑英格蘭

7月12日就一口氣上演兩場8強戰，首場是艾寧夏蘭特帶領的挪威對戰港人熟悉的英格蘭。挪威於16強以2：1淘汰奪標熱門巴西，歷史性首度晉級8強，夏蘭特今屆賽事累積7球無人可擋，然而今場對手英格蘭的守將在英超與他對慣對熟，馬克古希、史東斯和尼高奧萊利更是其曼城隊友，這個對決精彩可期。而英軍隊長哈利卡尼目前於射手榜累積6球，與夏蘭特鬥射術是另一焦點。

瑞士紀律佳有力威脅阿根廷

尾場是阿根廷對瑞士。力爭衛冕的阿根廷過去兩圈都以3:2驚險過關，包括8強落後兩球下連入3球，最終逆轉埃及。該隊隊長美斯跨屆世盃連續9場有入球，暫時於射手榜以8球領放，爭金靴的同時亦要為冠軍而戰。瑞士入8強突破歷史佳績，其中後場紀律嚴密，名氣不夠阿根廷，但有力威脅後者。