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世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用

足球世界
更新時間：09:58 2026-07-07 HKT
發佈時間：09:58 2026-07-07 HKT

世界盃16強由東道主美國對上比利時，賽前因科拿連巴洛根停賽緩刑事件已備受關注，然而比利時依然沉著應對，基迪拿尼上半場梅開二度下，助力球隊以4:1擊敗美國闖入8強。

賽前今仗已備受注目，事關賽前美國陣中前鋒巴洛根在上場對波斯尼亞領紅，理應要停賽一場，然而賽前這位鋒線大核獲FIFA「緩刑」，可出戰關鍵一戰，美國總統特朗普承認有親身致電FIFA主席恩芬天奴，事後比時亦有就事件提出上訴然而不獲受理。

但比利時眾將亦未有太大影響，更全面壓制美國，開場僅9分鐘，就由基迪拿尼禁區內後上走空，在無人看管下接應輕鬆燙入。美國在31分鐘獲罰球，由堤文在禁區外操刀勁射，射中比利時的雲拿根頭部後改變方向破網扳平，但追平僅有2分鐘，比利時由杜沙特邊路推進傳中，再有基迪拿尼接應壓過添列姆頂入再度領先返回更衣室。

易邊後美國控球稍微增加但比利時依然較為增加，但57分鐘美國出現致命失誤，門將馬特費斯出營攔截，但控球後猶疑未有解圍導致被身後的基迪拿尼偷走皮球，由雲拿根接應後射入空門，之後美國加強攻勢然而都無功而還，最終比利時補時有盧卡古埋齋以4:1擊敗美國，下輪將對上西班牙。

世界盃淘汰賽晉級圖

 

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