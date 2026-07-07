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世界盃2026｜C朗含淚告別 馬天尼斯：他是所有人的榜樣

足球世界
更新時間：07:33 2026-07-07 HKT
發佈時間：07:33 2026-07-07 HKT

C朗世界盃夢碎，葡萄牙主帥馬天尼斯亦在不敵西班牙後請辭。他在賽後大讚C朗是「足球傳奇，所有人的榜樣」。

西班牙憑馬連奴於91分鐘攻入全場唯一入球，淘汰葡萄牙晉身8強。完場哨聲響起後，C朗一度激動落淚，一邊拭淚，一邊向看台上的葡萄牙球迷鼓掌致意。六戰世盃的C朗累積上陣27場，僅次於美斯的30場，但始終未能贏得這項唯一未曾染指的重要錦標。

「一直是模範隊長」

賽後請辭的葡萄牙主帥馬天尼斯，賽後談及愛將：「他一直都是模範隊長。我接手葡萄牙時，外界對基斯坦奴充滿疑問和質疑，但他一直都是球隊的榜樣，不只是入球和助攻，也包括他在禁區內的作用、投入程度，以及他對足球的態度，我們應該向他致敬。」

馬天尼斯認為C朗是所有人的榜樣。路透社
馬天尼斯認為C朗是所有人的榜樣。路透社
C朗世盃夢碎。路透社
C朗世盃夢碎。路透社
C朗世界盃留憾。路透社
C朗世界盃留憾。路透社
C朗淚灑賽場。路透社
C朗淚灑賽場。路透社

他以「足球傳奇」形容C朗，「世上沒有多少個基斯坦奴朗拿度，我們應該感謝他今屆世界盃所付出的一切。他一直渴望贏得世界盃。無論作為球員、隊長，還是作為一個人，他都會永遠留在我們心中。他是真正的榜樣。」

「需要入球時不可能換走C朗」

C朗今場踢足90分鐘，外界批評馬天尼斯不讓32強攻入致勝球的拉莫斯獲得出場機會的決定。馬天尼斯說：「當球隊需要入球時，你不可能換走C朗。他踢足90分鐘完全沒有問題。他的存在本身就能夠牽制對手、製造空間，而且無論死球還是禁區內任何機會，他都有能力改變戰局，因此換走他並不合理。」但他補充，若果比賽進入加時，或許會考慮派遣干沙路拉莫斯上陣。

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