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世界盃2026｜馬天尼斯辭任葡萄牙主帥 「已沒有留任的理由」

足球世界
更新時間：06:58 2026-07-07 HKT
發佈時間：06:58 2026-07-07 HKT

葡萄牙在16強不敵西班牙出局，教頭馬天尼斯賽後宣布辭職。他表示：「未能達到世界盃奪冠目標，再沒理由留任。」

「辭職非賽前計劃好」

馬天尼斯賽後隨即宣布離任，結束3年半執教葡萄牙生涯。他表示：「這是一個周期的終結，現在是時候由新的聲音、新的領袖帶領球隊。我會帶着這些回憶離開，也希望葡萄牙會記得我執教這3年半的美好時光。這是我人生中最寶貴的經歷。」他透露這個決定並非賽前計劃好，「這並不是我早有的決定。我來到這裏的目標是贏得世界盃，既然未能做到，我認為已沒有理由留任」。

西班牙一球小勝葡萄牙晉級8強。美聯社
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C朗世盃夢碎。美聯社
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瑟頓狠批馬天尼斯遷就C朗，未有起用拉莫斯。美聯社
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馬天尼斯辭任葡萄牙主帥。路透社
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瑟頓批馬帥遷就C朗 棄用拉莫斯

為《BBC》擔任嘉賓的前英格蘭國腳瑟頓，狠批馬天尼斯沒有派干沙路拉莫斯上陣，而是堅持用C朗的決定；干沙路拉莫斯在32強鬥克羅地亞攻入致勝球。瑟頓表示：「馬天尼斯在做什麼？怎可對一名球員如此遷就？他執教這支球隊的方式，簡直令人難以置信。」

瑟頓又以去屆前主帥費蘭度山度士的做法作對比：「上屆世界盃16強，當時主帥有勇氣將C朗拿度放在後備席，派干沙路拉莫斯正選上陣，更上演帽子戲法。如今4年過去，C朗又老了4歲，結果大家都看到了。」

即睇世界盃最新戰報↓

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