世界盃2026｜英足總擬就昆沙紅牌上訴 FIFA破例處理巴洛根事件成關鍵

英格蘭日前於世界盃16強以3：2擊敗墨西哥，但右閘昆沙領紅被逐，有可能被罰停賽兩場。根據《BBC》的報道，英格蘭足總正研究是否就這張紅牌提出上訴。

法足總擬就奧利斯黃牌上訴

昆沙於54分鐘飛鏟對手，經VAR翻看後，他被球證出示紅牌驅逐離場。由於紅牌被列作嚴重犯規（Serious Foul Play），昆沙有機會被罰停賽兩場。英格蘭的右閘人才緊張，據指英格蘭足總正評估上訴的可能，這是由於美國的巴洛根獲FIFA破例檢視紅牌決定，並判以緩刑。除了英足總，根據《The Athletic》報道，法國足總亦正擬為米高奧利斯鬥巴拉圭時領取的黃牌，提出上訴。

英格蘭足總擬就昆沙的紅牌提出上訴。美聯社

據報法國足總擬就奧利斯的黃牌上訴。路透社

巴洛根獲紅牌，但特朗普致電恩芬天奴要求FIFA審視後，其停賽處分獲得暫緩。美聯社

特朗普致電恩芬天奴被批評

《BBC》報道指，世界盃賽例原則上不設紅牌上訴機制，但FIFA官員今次引用過往從未於世界盃使用過的第27條條文作出決定。事源美國總統特朗普就巴洛根的紅牌，親自致電恩芬天奴要求FIFA重新審視事件，FIFA最終決定援引賽例第27條，將巴洛根自動停賽的處分，暫緩12個月執行。

但有關決定引起爭議，包括歐洲足協、比利時足總，以及英格蘭主帥杜曹批評這次決定。該條文實際上容許FIFA毋須符合其他特定條件，便可自行作出決定，外界擔心將引發更多類似個案。