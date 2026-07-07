世界盃2026｜C朗奪冠夢碎！西班牙91分鐘絕殺葡萄牙闖8強

C朗完成世界盃之旅。41歲的他帶領葡萄牙今晨面對西班牙，被敵軍米基爾馬連奴於91分鐘絕殺。最終葡萄牙以0：1不敵西班牙；西班牙的8強對手將是美國和比利時的勝方。

C朗的背門攻被西蒙擋住。美聯社

C朗的射門被西蒙擋出。美聯社

奧耶沙巴爾單刀失機。美聯社

奧耶沙巴爾單刀射斜

西班牙早段便有一次黃金機會，8分鐘精彩的三角短傳，丹尼爾奧莫第一時間直線彈予奧耶沙巴爾，後者突破越位但單刀失機，面對出迎的葡萄牙門將迪奧高哥斯達射斜。16分鐘，耶馬接應洛迪卡斯簡迪的直線，在右腳推大腳起左腳被哥斯達救出，皮球落在阿歷斯巴爾拿腳下，他在左路複製差不多的燙射，但再被哥斯達飛身撲走。

馬連奴單刀射破葡萄牙大門。路透社

C朗世盃夢碎。路透社

紐奴文迪斯射門中楣

葡萄牙方面，C朗拿度在補水暫停前，只有4次觸球，1次射門來自右腳窄位起腳，但被西班牙門將烏尼西蒙救出。他在上半場37分鐘還有另一次機會，但其背門攻再被西蒙擋到。葡萄牙上半場最有機會的埋門，是41分鐘短角球後，紐奴文迪斯起左腳勁射，西班牙守將柏度樸路用頭嘗試阻擋皮球改變方向，皮球中楣彈出。兩軍上半場互交白卷。

西班牙於91分鐘打破僵局，一次快開罰球，然後托利斯直線傳予米基爾馬連奴，後備上陣僅5分半鐘的馬連奴單刀射破葡萄牙大門。西班牙最終以1：0擊敗葡萄牙，C戈戈月月世盃夢碎。