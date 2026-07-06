世界盃2026·有片｜軒達臣上陣0分鐘卻食黃牌 跨廣告牌慶祝跌傷又被擔架抬走

英格蘭在世界盃賽事中以3:2驚險擊敗墨西哥，不過賽後卻發生了一段令人啼笑皆非的插曲。未有獲派上陣的英軍老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在賽後慶祝時樂極生悲，不慎在翻越廣告牌時失足「直撻」落地，最終更要由擔架抬離場，成為今場勝仗最意外的焦點。

跣手失重心直撻落地 丹般恩急召救援

當時英軍眾將正在場邊慶祝勝利，軒達臣試圖跨過場邊的廣告牌與球迷互動，但支撐的手部疑似「跣手」失去重心，整個人平排硬撼地面。身旁的隊友丹般恩（Dan Burn）見狀大驚，第一時間焦急地呼叫醫療人員入場救援。據悉，這位中場老將在跌倒時摔傷了手臂，經過軍醫在場邊進行緊急治理後，無奈地被擔架抬走。

Video of the Jordan Henderson incident, hope he’s ok. 🙏 pic.twitter.com/Tot0QtaXiF — Arsenal Family (@arsenalfami1y) July 6, 2026

杜曹證實軒達臣傷及手腕 上陣0分鐘卻成全場焦點

英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後神色凝重地證實了壞消息：「他跌倒並傷到了手腕，情況看起來很嚴重。我不知道他現在具體的情況，我們為軒達臣的受傷而感到難過。」

雖然軒達臣的傷情惹人關注，不過軒達臣今場卻交出了一份極度「奇葩」的賽後數據：他全場上陣時間為0分鐘，卻在比賽末段因在場外拖延時間而「食黃牌」，加上賽後的1次慶祝以及1次受傷，這份集齊了「無上陣、攞牌、慶祝、受傷」的另類「大四喜」數據，令人啼笑皆非。