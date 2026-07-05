世界盃2026│夏蘭特談再對加比爾 「我對他充滿敬意」 指巴西勁有人口優勢

今晚巴西與挪威在世界盃8強相遇，賽前最多人談論是挪威前鋒艾寧夏蘭特再遇巴西中堅加比爾馬加希斯，兩人將英超賽場的角力畫面帶到世盃舞台。夏蘭特提起加比爾時，直指他倆雖在場上針鋒相對，但自己對他充滿敬意，還認為巴西實力強勁，很大程度在於人口多。(Viu99、Now616、618台周一凌晨4:00直播)

夏蘭特指對加比爾充滿敬意

夏蘭特與加比爾馬加希斯近年在英超交手時，貢獻不少名場面，包括今年4月英超次循環加比爾拉扯夏蘭特，後者的長袖打底衫被扯爛，兩人其後更頭貼頭鬥牛，最終夏蘭特的曼城主場贏2:1擊敗阿仙奴。兩人今晚再次交手，是彼此於國際賽賽場首次交鋒，夏蘭特指自己與加比爾非仇人：「他的確是一名實力非常出色的優秀球員。他剛剛取得英超冠軍，所以我對他充滿敬意。」他續指其中堅拍檔是連奪兩年歐聯的馬昆奴斯哥利亞，門將艾利臣比加又取得所有賽事錦標，整支巴西都非常有競爭力，整條防線亦極度穩固。

巴西人口多成績好

而夏蘭特再進一步分析指，巴西實力出眾很大程度因人口多：「巴西隊坐擁2億多人口供選拔，我知道不可一概而論，但當你有如意雄厚的人才儲備時，隊內自然有歐聯冠軍、英超冠軍和其他世界上最頂尖的球員。」