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世界盃2026｜麥巴比一箭定江山 法國苦戰挫巴拉圭 8強鬥摩洛哥

足球世界
更新時間：07:05 2026-07-05 HKT
發佈時間：07:05 2026-07-05 HKT

法國於世界盃16強面對巴拉圭，在攝氏38度高溫下作戰。法國面對對手出色的防守，憑麥巴比射入12碼，以1：0擊敗巴拉圭。法國的8強對手將是摩洛哥。

今場兩軍在高溫下作賽。美聯社
今場兩軍在高溫下作賽。美聯社

上半場零中龍 淘汰賽史上第3次

這場16強賽事在美國費城舉行，賽前一度指有機會因為雷暴延遲。球賽最終準時開波，但兩軍在攝氏38度高溫下作賽。法國一如所料地控制戰局，但面對巴拉圭出色的防守無從入手。法國上半場有80.5%的控球率，但預期入球值（xG）僅得0.15，5次射門但沒有中目標。

今場上半場兩軍均沒有中目標埋門，是自1966年後第3次在淘汰賽階段上半場埋門零中龍；另外兩次是1990年決賽德國鬥阿根廷，以及2006年8強巴西鬥法國。

法國上半場強攻不果。美聯社
法國上半場強攻不果。美聯社
麥巴比在禁區內與對手爭位後跌倒。美聯社
麥巴比在禁區內與對手爭位後跌倒。美聯社

兩軍半場踢成0：0，下半場場內氣溫上升至攝氏39度。法國繼續強攻，51分鐘，邁治蘭大腳踢上前，麥巴比形成單刀之勢，雖然他在控球過程中犯手球，但球證沒有吹停，最終巴拉圭守將桑卡沙利斯趕到快一步篤走皮球。古亞迪奧干尼54分鐘的遠射，則被巴拉圭門將奧蘭度基爾飛撲托出底線。

杜伊搏到12碼 麥巴比操刀中鵠

65分鐘，法國的迪斯亞杜伊在禁區內面對3人夾擊，被巴拉圭球員踢跌。VAR隨後提示球證到場邊睇片，球證判法國獲得12碼。巴拉圭球員在12碼點與球證理論，其中古斯達禾韋拿斯基斯用腳破壞12碼點的草皮。但這一輪干擾沒有影響麥巴比，他操刀中鵠助法國於70分鐘領先1：0。這是麥巴比今屆第7個入球。

力求追平的巴拉圭在進攻上沒太大的板斧，只是踢法更見狠辣，但球證的容忍度頗高，安達斯古巴斯和桑卡沙利斯的犯規均沒被罰黃牌。巴拉圭於89分鐘有馬里斯奧柏度在禁區外施射，但被邁治蘭輕鬆接實。今場補時長達10分鐘，法國在97分鐘有麥巴比連環射門，被巴拉圭門將連環救到。法國仍以1：0擊敗巴拉圭晉級8強，將與摩洛哥爭入4強。

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