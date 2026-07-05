世界盃2026｜比錫達斯勢1700萬鎊簽杜沙特　阿仙奴鋒線料再有人離隊

根據《天空體育》，比錫達斯已與阿仙奴達成協議，將以2000萬歐元簽入杜沙特。

31歲杜沙特目前正隨比利時出戰世界盃，報道指阿仙奴將先收取1540萬鎊轉會費，另設170萬鎊浮動條款。杜沙特於2023年由白禮頓轉投阿仙奴，是球隊去季奪得英超冠軍的一員；他為阿仙奴上陣174場，貢獻36入球34次助攻，原本與阿仙奴的合約尚餘1年。

杜沙特勢將轉投比錫達斯。美聯社

杜沙特正隨比利時出戰世界盃。美聯社

阿仙奴願賣捷西斯、馬天尼利

除了杜沙特外，加比爾捷西斯及馬天尼利的合約同樣只餘1年，其中阿仙奴有與馬天尼利續約1年的選項。據報阿仙奴願意就出售上述球員聽取報價，但不會低價放人，其中捷西斯的叫價約為1800萬至2000萬鎊。

費倫巴治850鎊簽艾基

另外，曼城的尼敦艾基將轉會費倫巴治，轉會費為850萬鎊。報道指費倫巴治將先支付700萬鎊，另加150萬鎊浮動條款。31歲的艾基於2020年夏天以4100萬鎊由般尼茅夫加盟曼城，原本與曼城的合約同樣只餘1年。艾基效力曼城6年間，曾協助球隊贏得4次英超冠軍、1次歐聯冠軍、2次英格蘭足總盃及2次英格蘭聯賽盃。

費倫巴治850鎊簽尼敦艾基。美聯社