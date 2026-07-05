世界盃2026｜比錫達斯勢1700萬鎊簽杜沙特 阿仙奴鋒線料再有人離隊
更新時間：06:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-05 HKT
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根據《天空體育》，比錫達斯已與阿仙奴達成協議，將以2000萬歐元簽入杜沙特。
31歲杜沙特目前正隨比利時出戰世界盃，報道指阿仙奴將先收取1540萬鎊轉會費，另設170萬鎊浮動條款。杜沙特於2023年由白禮頓轉投阿仙奴，是球隊去季奪得英超冠軍的一員；他為阿仙奴上陣174場，貢獻36入球34次助攻，原本與阿仙奴的合約尚餘1年。
阿仙奴願賣捷西斯、馬天尼利
除了杜沙特外，加比爾捷西斯及馬天尼利的合約同樣只餘1年，其中阿仙奴有與馬天尼利續約1年的選項。據報阿仙奴願意就出售上述球員聽取報價，但不會低價放人，其中捷西斯的叫價約為1800萬至2000萬鎊。
費倫巴治850鎊簽艾基
另外，曼城的尼敦艾基將轉會費倫巴治，轉會費為850萬鎊。報道指費倫巴治將先支付700萬鎊，另加150萬鎊浮動條款。31歲的艾基於2020年夏天以4100萬鎊由般尼茅夫加盟曼城，原本與曼城的合約同樣只餘1年。艾基效力曼城6年間，曾協助球隊贏得4次英超冠軍、1次歐聯冠軍、2次英格蘭足總盃及2次英格蘭聯賽盃。
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