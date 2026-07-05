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世界盃2026｜英格蘭抵墨西哥被主場球迷「招呼」　逾百防暴警駐守酒店戒備

足球世界
更新時間：05:56 2026-07-05 HKT
發佈時間：05:56 2026-07-05 HKT

英格蘭將於世界盃16強硬撼東道主墨西哥，球隊抵達下榻酒店時被大批主場球迷喝倒采，當局出動逾100名身穿避彈衣的防暴警察，駐守酒店維持秩序。

數百名球迷聚集酒店外

英格蘭原本希望對外保密入住酒店位置，原因是墨西哥球迷日前曾在厄瓜多爾32強賽前，於厄瓜多爾入住的酒店外利用擴音器、響號及電單車噪音騷擾球員休息。不過，當英格蘭乘坐旅遊巴抵達酒店時，已有數百名球迷聚集現場，不少人報以噓聲，亦有人高呼「Mexico」。

但由於厄瓜多爾足總曾經因為球隊被騷擾而投訴，如今在英格蘭入住的酒店外已加強保安。此外，由於墨西哥擊敗厄瓜多爾後的慶祝活動中，有4人喪生，城內保安亦有所提升。

防暴警察在英格蘭下榻的酒店外戒備。路透社
防暴警察在英格蘭下榻的酒店外戒備。路透社
數百名球迷在酒店外聚集。路透社
數百名球迷在酒店外聚集。路透社
英格蘭隊巴抵達。路透社
英格蘭隊巴抵達。路透社

球賽或受閃電影響

英格蘭將於香港時間周一早上，在墨西哥城阿茲特克球場與墨西哥爭奪8強席位。由於當地天氣預測有暴風雨，FIFA曾考慮提早開波，但由於兩軍均反對在開賽不足48小時前更改比賽時間，令球賽維持原定時間開波。《天空體育》引述FIFA最新的專業風暴監測數據，顯示該戰開波前約4小時仍有嚴重閃電風險，但其後會迅速消散。

根據FIFA規定，若球場6英里範圍內出現閃電，賽事將即時暫停，以保障球員和觀眾的安全，只有在持續30分鐘沒有閃電出現後，賽事方可繼續進行。

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